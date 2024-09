Impegno del Governo per deficit/Pil sotto il 3% nel 2026

ROMA (ITALPRESS) - Oltre 120 tra dipinti, acquerelli, sanguigne, carboncini, sculture e altre opere inedite, prestate per l'occasione: con la prima e più completa mostra di pittura mai realizzata in Italia, Palazzo Bonaparte a Roma rende omaggio a Fernando Botero, artista colombiano tra i più importanti e amati del ventesimo secolo. L'esposizione, aperta fino al […]

ROMA (ITALPRESS) - Via alle celebrazioni per la Festa di San Pio da Pietrelcina nel Santuario di San Salvatore in Lauro, situato nel cuore di Roma. Durante le celebrazioni, che andranno avanti fino al 23 settembre, l'arte si unirà alla spiritualità, come successo con l'esibizione di Alma Manera. La soprano si è infatti esibita nel […]