Il Paradiso 9 spoiler 21/01: Marcello è molto turbato

Nella puntata del 21 gennaio il pubblico assisterà al grande turbamento di Marcello Barbieri. Ecco per quale motivo l’imprenditore si preoccuperà tanto.

La storyline de Il Paradiso delle Signore – giunto a quella che ormai è la nona stagione dell’amata soap di Rai 1 – si infittisce sempre di più. La serie con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi si è arricchita di diverse new entry, con i nuovi personaggi abili a integrarsi alla perfezione nelle trame che ruotano intorno al grande magazzino milanese.

Il serial ispirato al romanzo omonimo del francese Émile Zola non cessa di appassionare un vasto pubblico di affezionati. I numeri dell’Auditel sono eloquenti e raccontano il successo del Paradiso. La puntata di venerdì scorso (10 gennaio) è stata seguita da 1 milione e 691 mila affezionati pari al 19,2% di share. Davvero un ottimo risultato.

Le anticipazioni degli episodi inediti in onda il prossimo 21 gennaio rivelano un Marcello molto turbato. Cosa sarà a tenere sulle spine un uomo dalle spalle larghe come lui, capace di farsi strada nella vita malgrado un passato piuttosto turbolento? Ecco cosa succederà a Barbieri e per quale motivo lo vedremo così preoccupato.

Il Paradiso 9, spoiler 21 gennaio: forte ansia per Marcello

Nella puntata del 21 gennaio ci saranno cattive notizie per Adelaide: la contessa dovrà fare i conti con dei malori improvvisi che insospettiranno non poco Marcello. L’imprenditore comincerà a preoccuparsi seriamente per la salute della compagna e deciderà di intervenire per prendersi cura di lei, nel timore che possa essersi ammalata gravemente.

Nel frattempo Irene scriverà una lettera d’amore ad Alfredo, pronto a darle una mano per risolvere la sua spinosa situazione con il fisco. Ma si pentirà presto del suo gesto e cercherà di recuperarla prima che la missiva finisca nelle mani del magazziniere, adesso fidanzato con la sua amica Clara (all’oscuro del fatto che Perico ha aiutato Irene a pagare il suo debito fiscale).

La venere con la passione del ciclismo rimarrà molto turbata dopo aver assistito a una scena spiazzante: l’abbraccio tra Irene e Alfredo. Così Clara deciderà di affrontare la capo commessa del Paradiso per chiederle spiegazione su quanto successo. Irene però le dirà una bugia e non la metterà al corrente dell’intervento a suo favore di Alfredo con il fisco.

Nelle scorse puntate Irene ha infatti scoperto di essere stata truffata da Lorenzo Crespi. Con l’inganno l’uomo le ha fatto firmare alcuni documenti che di fatto le intestavano la comproprietà di una società fittizia, piena di tasse arretrate da pagare. Grande è stata la sorpresa della venere quando un esattore si è presentato in negozio con una cartella esattoriale a suo nome.