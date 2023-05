IL CIRCOLO SCHERMA ANZIO NON SI FERMA PIÙ

Riccione, 14 Maggio, campionato italiano under 14. Per l’ennesima volta in questa stagione un atleta anziate ha fatto la differenza in pedana, conquistando l’ennesimo podio di una annata già piena di meriti e trofei.

Si tratta di MATTEO DI NOIA, ragazzo in forze al Circolo Scherma Anzio che, in un campionato di prestigio nazionale, porta a casa un meritatissimo TERZO POSTO.

Analogamente, pochi giorni dopo, l’atleta ANDREAS STEFANETTI conquista meritatamente il 5° posto nella prova Nazionale GOLD (Massima serie) Under 17.

Attendiamo con ansia che questa stagione finisca per fare un lunghissimo resoconto sui trofei conquistati dalla Scherma anziate (anche grazie ai talentuosi allenatori GIORGIA FONTANA e ANTONIO CATELLA ) e ci auguriamo che questo sport venga considerato maggiornamente come eccellenza territoriale dati i grandi successi ottenuti in questi anni.