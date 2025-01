I nomi dei Pokémon diventano strade: quando la passione è l’unica “via”

La passione per i Pokémon conquista proprio tutti: i nomi dei più amati diventano quelli delle strade, l’incredibile curiosità.

A praticamente trent’anni dal lancio ufficiale del franchise, i Pokémon continuano ad essere amatissimi da tutto il pubblico: passano gli anni, eppure i fan di tutto il mondo continuano ad intrattenersi con vari prodotti dedicati ai famosissimi mostriciattoli tascabili.

Detto che, per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, si attendono con ansia notizie sulle prossime uscite di questo 2025, l’anime ha di recente subito un cambiamento epocale, salutando Ash e Pikachu ed accogliendo nuovi personaggi. Il risultato pare essere stato positivo, dato il buon successo di questo arco narrativo.

Insomma, a distanza di tempo, i Pokémon continuano a mantenere le loro tradizioni pur innovandosi, acquisendo di fatto sempre più pubblico: addirittura, la loro popolarità è talmente grande che, in questa specifica parte del mondo, si è arrivati ad intitolare delle strade ad alcuni dei più famosi. Ecco la curiosità, veramente da lasciare a bocca aperta!

Le strade dedicate ai Pokémon: la passione non ha davvero confini

Forse anche molti fan italiani ne vorrebbero qualcuna, ma intanto è Las Vegas che continua ad intitolare strade ai Pokémon. Ci troviamo negli Stati Uniti e la proposta pare essere arrivata da un architetto che ama particolarmente la cultura pop; le società di costruzioni nei nuovi quartieri l’hanno accolta con entusiasmo ed ecco il risultato!

Tra le varie strade, quindi, possiamo trovar Via Bulbasaur, Viale Charizard e addirittura Piazza Jigglypuff; col passare del tempo sono stati poi coinvolti anche altri Pokémon, tra cui Snorlax e Squirtle, e non è escluso che nel prossimo futuro possano arrivarne altre. L’iniziativa è stata inoltre accolta con grande gioia anche dai residenti, motli dei quali pare si siano dimostrati davvero molto entusiasti.

Addirittura, si pensa che prossimamente questa idea possa diventare una vero e proprio modo per fare del quartiere una sorta di “ritrovo” per amanti dei Pokémon; di sicuro, passando tra le strade di Las Vegas, più di qualcuno si vorrà fermare per visitare strade coi nomi dei propri mostriciattoli tascabili preferiti, oppure scattare particolari foto magari con indumenti o gadget a tema. A trent’anni dal lancio del franchise, la passione per i Pokémon è ancora travolgente e inarrestabile!