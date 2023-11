Hogwarts Legacy disponibile anche su Switch

(Adnkronos) – Warner Bros. Games ha annunciato oggi che Hogwarts Legacy, il GdR open-world ambientato nel mondo di Harry Potter, è ora disponibile su tutte le piattaforme, incluse PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC attraverso Steam ed Epic Games Store, e ora anche su Nintendo Switch. Sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros. Games sotto l'etichetta Portkey Games, Hogwarts Legacy offre una storia originale ambientata nel sedicesimo secolo, nella celebre scuola di magia e stregoneria. I giocatori iniziano al quinto anno e partono per un viaggio che li porterà a esplorare ambientazioni nuove e familiari, scoprire animali magici, preparare pozioni, imparare incantesimi e altro. Nella nostra recensione pubblicata nel febbraio di quest'anno, è stata evidenziata la qualità del gioco nel riproporre le atmosfere dell'opera: "Ad Avalanche va il merito di aver saputo riprodurre in modo incredibile gli scorci dei film, aggiungendoci qualcosa di Animali Fantastici e arricchendoli con una personalità e un livello di approfondimento del tutto impossibile per una pellicola. Hogwarts Legacy dà effettivamente la sensazione di vivere a Hogwarts, Hogsmeade e dintorni, rendendo forte la voglia di tornare lì ogni volta che si impugna il controller". —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...