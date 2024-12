Helena Prestes svela le proprie carte: così dà ragione a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

Helena Prestes si tradisce e ammette tutto: la modella brasiliana così dà ragione a Lorenzo Spolerato e Shaila Gatta.

Helena Prestes, dopo giorni in cui ha sempre negato i propri sentimenti per Lorenzo Spolverato, si tradisce e con una dichiarazione, dà ragione allo stesso Lorenzo e a Shaila Gatta che sono sempre stati convinti dei suoi sentimenti per il modello milanese. La modella brasiliana, dopo aver trascorso le prime settimane accanto a Lorenzo, ha dovuto fare un passo indietro nel momento in cui Lorenzo e Shaila si sono lasciati andare alla passione per poi innamorarsi.

Attualmente, i due hanno una storia d’amore e sono sempre più presi l’uno dall’altra ma la presenza di Helena continua a creare problemi alla loro storia. Inizialmente, Shaila ha provato a fare un passo nei confronti della modella brasiliana che le aveva assicurato di non provare alcun sentimento per Lorenzo che, invece, convinto del contrario, ha alzato un muro con la Prestes convinto che possa creargli problemi con Shaila. Helena, finora, parlando con gli altri concorrenti, ha sempre detto di voler recuperare un rapporto d’amicizia con Lorenzo, ma durante una conversazione con Amanda Lecciso, ha ammesso tutto.

Helena Prestes si dichiara innamorata di Lorenzo Prestes: tutte le contraddizioni della modella brasiliana

Durante una conversazione con Tommaso, Helena Prestes ha ammesso di avere qualcuno nel cuore senza, tuttavia, svelare il nome della persona. Nome che ha fatto parlando, invece, con Amanda Lecciso. Mentre si allenava sul tapis roulant, infatti, Prestes si è confidata con Amanda e si è lasciata andare a parole inaspettate che hanno lasciato senza parole i fan del reality show: “Lui mi fa battere il cuore“.

La dichiarazione di Helena arriva dopo la lite con Shaila Gatta che è andata su tutte le furie dopo aver scoperto che la Prestes ha scritto una lettera a Lorenzo il giorno del suo compleanno. Un gesto che la ballerina non ha affatto gradito perché arrivato proprio nel giorno del compleanno di Lorenzo per il quale stava organizzando una sorpresa.

helena giovedì “gli voglio bene come una sorella”

helena domenica “lorenzo mi fa battere il cuore” poi lorenzo è pazzo#shailenzo #grandefratello pic.twitter.com/4l9YgTx2NU — ᴋᴇᴠ 🥷 (@stupjdo_) December 1, 2024

Dopo aver negato di aver scritto la lettera e di provare ancora un sentimento per Spolverato, Helena ha smentito tutto spiegando in confessionale di aver effettivamente scritto una lettera per Lorenzo e ammettendo di essere innamorata di lui come ha sempre sostenuto Spolverato che non ha mai creduto al suo desiderio di recuperare semplicemente un’amicizia.