Sfiorata rissa al Grande Fratello, caos e urla a tavola: concorrente scappa via piangendo

Doveva essere un momento di festeggiamento e si è trasformato in una violenta lite, una delle concorrenti è scoppiata a piangere.

La cena del Ringraziamento al Grande Fratello si è trasformata in un momento di litigio, in poco tempo, mentre tutti erano a tavola, si è scatenato il caos e una delle concorrenti è scoppiata a piangere.

La situazione è degenerata in pochi minuti, nessuno si sarebbe aspettato che volassero offese e parole così forti, gli altri concorrenti hanno osservati basiti la situazione. Cosa è accaduto?

Lite furiosa al Grande Fratello, concorrente in lacrime

Nella serata che doveva essere dedicata al Ringraziamento è andata in scena una furiosa lite tra Shaila ed Helena. Le due concorrenti è noto come non vadano d’accordo, l’ex velina di Striscia la Notizia si è infuriata dopo aver saputo che la modella brasiliana ha scritto una lettera a Lorenzo.

Erano tutti a tavola quando Shaila si è rivolta in malo modo a Helena chiedendole il motivo per cui ridesse, poi ha aggiunto: “Perché hai scritto una lettera a Lorenzo? È il mio compagno (…)“. L’ha accusata di mentire dalla mattina alla sera e l’ha invitata a mostrare il vero lato di se. L’ex velina ha poi iniziato a usare parole pesanti, definendo Helena una “piccola giocatrice languida dal culetto peloso”. L’ha accusata di essere falsa e invidiosa.

Poi l’ex velina ha detto che anche se stava passando per una cafona, non voleva fermarsi perché non sopporta più Helena. “Sei inutile. Qui tutti abbiamo avuto un passato difficile, solo tu piangi sempre. Sei incoerente (…)”. Poi le ha detto che lei vorrebbe dare fastidio a tutti di proposito. La modella brasiliana ha iniziato a piangere, ma questo non ha fermato l’ex velina che ha continuato a inferire, dicendole che lei non è una persona fragile: “(…) La prossima volta invece di mandare le letterine strappalacrime, fai la persona seria“.

Il resto dei concorrenti, mentre Shaila inferiva contro Helena, ha preferito il silenzio. Solo Luca Calvani è intervenuto per cercare di riportare la calma. Ad ogni modo la sfuriata di Shaila non è passata inosservata e il popolo del web si è diviso tra chi l’ha criticata per essere stata troppo dura e violenta e chi invece l’ha difesa, sostenendo che Helena provocherebbe. Questa lite, visti i toni, sarà sicuramente argomento di discussione della prossima puntata e non è detto che il Grande Fratello non decida di intervenire.