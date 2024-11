Helena Prestes infrange il regolamento: il precedente al Grande Fratello fa tremare

Helena Prestes infrange il regolamento al Grande Fratello 2024 durante la sorpresa di Dayane Mello: il precedente fa tremare.

Helena Prestes come Giulia Salemi e il precedente fa tremare i fan della modella brasiliana che, con i suoi atteggiamenti, continua a dividere la casa tra chi la difende e comprende il suo modo di fare e chi, invece, non tollera più determinati atteggiamenti. Nelle scorse ore, tuttavia, un gesto di Helena non è passato inosservato scatenando la reazione del web che chiede un provvedimento disciplinare nei suoi confronti alla luce di quanto accaduto a Giulia Salemi durante il Grande Fratello Vip 5.

Tutto sarebbe accaduto durante l’ultima puntata del Grande Fratello 2024 durante la quale ha ricevuto la sorpresa dell’amica Dayane Mello. A differenza di tutti gli altri concorrenti che, dopo aver riabbracciato per pochi minuti i propri cari, si sono dovuti separare tornando in casa, Helena ha avuto la possibilità di trascorrere diverso tempo con l’amica senza la presenza degli altri inquilini. In questi frangenti, le due avrebbero chiacchierato molto infrangendo una regola importante del reality show.

Helena Prestes e le raccomandazioni di Dayane Mello in portoghese: arriva il provvedimento disciplinare?

Dayane Mello che è stata una protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 5 ha accettato l’invito del reality per fare una sorpresa a Helena Preste a cui ha rivolto dolci parole. “Sono tanto fiera di te. Sei cresciuta tantissimo, davvero. Sei cambiata e cresciuta tanto. Ti ricordi quando avevamo 17 anni e tutto quello che abbiamo passato insieme? La difficoltà della vita, ti ricordi? Quante cose belle. Quattro anni fa, prima di entrare nel GF, ti ricordi il supporto che mi hai dato? Mi sei stata vicina nel momento del mio lutto. Ci siamo amate e odiate, ma così sono i fratelli”, le parole di Dayane.

“Tu sei la sorella che Dio mi ha dato. Vivere questa emozione è difficile anche per me. Sono troppo orgogliosa di te, devi essere forte e non devi mollare. Sono emozionata e non so più che cosa dire”, ha aggiunto la Mello. Fin qui nulla di strano, ma ciò che è accaduto prima ha scatenato la reazione dei fan degli altri concorrenti.

Rimaste sole, infatti, Helena e Dayane hanno parlato in portoghese infrangendo il regolamento che impone ai concorrenti e agli ospiti di parlare in italiano e di non riferire nulla dell’esterno. “Vai per la tua strada, non devi avere l’approvazione di nessuno”, le parole in portoghese della Mello.

La stessa infrazione, anni fa, è stata commessa da Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi che, a causa dell’atteggiamento della mamma, era stata punita. Accadrà la stessa cosa a Helena?