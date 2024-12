Harry e Meghan, paura per i loro figli: cosa è emerso, “Problema straziante”

In questi ultimi giorni sta crescendo la paura per i figli di Harry e Meghan, i protettissimi Archie e Lilibet. Ecco il motivo, tutti i dettagli.

Harry e Meghan stanno continuando le loro vite extra lusso negli USA provando a destreggiarsi tra vari progetti imprenditoriali e impegni di rappresentanza. Dopo aver sollevato un polverone (ed è un eufemismo) con il loro documentario sulla vita dietro le mura di Palazzo Reale, i Duchi di Sussex non hanno intenzione di farsi da parte e abbandonare la scena pubblica. Nonostante il “passo falso” non sia mai stato perdonato né dal popolo né tantomeno dalla Royal Family.

Di recente è emerso che entrambi stanno lavorando a due diversi progetti. Harry a breve rilascerà un documentario sul polo, uno sport a cui è legato fin dalla tenera età e vero simbolo dell’aristocrazia britannica. Meghan, per contro, sta lavorando a un nuovo show culinario che la vedrà alle prese con la vita “casalinga” dietro ai fornelli ma non solo: la Duchessa fornirà anche consigli di lifestyle accompagnata da figure importanti sue amiche tra cui Serena Williams, che farà un’apparizione (così sembra).

Insomma, i Sussex ce la stanno mettendo davvero tutta per voltare pagina e mostrare lati diversi della loro vita lontano (sembra definitivamente) da quella reale. Ma nelle ultime ore è emerso un dettaglio preoccupante sui figli della coppia che ha allarmato non poco i media e i fan. Ma cosa è emerso esattamente?

Harry e Meghan, la verità sui loro figli

Stando a quanto riportato dal Mirror britannico, il fatto che Harry e Meghan abbiano acquistato una casa nuova in Portogallo è sia motivo di gioia che di dolore. Infatti, non può che essere un fattore positivo il fatto che i due bambini possano trovarsi più vicini al nonno e al resto della famiglia negli UK, ma il probabile incontro tra loro non farà ,si dice, che sottolineare quanto poco si conoscano. Un momento decisamente straziante per entrambe le parti.

“Non può che essere positivo per i bambini mescolarsi con almeno alcuni dei loro cugini reali”, ha detto Jennie Bond, esperta dei reali. Ma ha aggiunto: “Quanto sarà curioso e triste per Archie e Lilibet se cresceranno sapendo di far parte di una delle famiglie più famose al mondo , e tuttavia saranno estranei a quasi tutti loro. Sapere che il loro nonno e lo zio erano entrambi re e loro non li conoscevano”.

Insomma, se l’incontro avverrà probabilmente sarà molto teso e questo potrebbe spezzare il cuore dei bambini ma anche dei reali. Staremo a vedere se le cose andranno veramente così…