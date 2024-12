Harry e Meghan, il Principe parla per la prima volta dei rumors sul divorzio: “È successo”

Harry e Meghan, il Principe parla per la prima volta sul divorzio: “È successo”. L’attenzione pressione mediatica sulla Famiglia Reale

In un’epoca in cui i membri della Famiglia Reale britannica sono costantemente sotto i riflettori, ogni mossa, dichiarazione o anche solo un semplice sguardo viene analizzato con attenzione sia dai media che dal pubblico. La pressione mediatica è incessante e spesso le voci si trasformano in veri e propri tormentoni che seguono i protagonisti per anni. Questo è il contesto in cui si inserisce l’ultima uscita pubblica del Duca del Sussex, Harry, a New York. Inaspettatamente, ha deciso di affrontare apertamente uno degli argomenti più spinosi e dibattuti degli ultimi tempi: il presunto divorzio dalla moglie Meghan Markle.

La notizia ha colto di sorpresa non solo l’opinione pubblica ma anche Palazzo, dove il malumore sembra essere palpabile. Re Carlo III vede nel figlio una figura imprevedibile e potenzialmente dannosa per l’immagine della Monarchia britannica. Ogni apparizione pubblica di Harry è fonte di ansia per il Sovrano che teme nuove rivelazioni o attacchi verso altri membri della Famiglia Reale. Il rapporto tra Harry e suo padre è notoriamente teso e complicato. Da un lato c’è un padre che vorrebbe ricucire i rapporti con il figlio; dall’altro c’è un Sovrano che deve pensare alla stabilità della Monarchia. La questione del divorzio da Meghan Markle aggiunge ulteriore tensione a una situazione già difficile.

Meghan e la Royal Family: una relazione complessa

Nonostante le difficoltà relazionali tra Meghan e la famiglia reale britannica – tanto che la Duchessa ha giurato di non mettere più piede in Gran Bretagna – l’idea di un divorzio sembrava fino ad ora soltanto una delle tante speculazioni mediatiche.

Durante la sua apparizione a New York, dove ha incontrato Andrew Ross Sorkin, editorialista del NYT e fondatore di Dealbook, per discutere dei media tradizionali e della disinformazione online, Harry ha affrontato direttamente le voci sul suo matrimonio con Meghan Markle. Con ironia ma anche con una certa amarezza ha sottolineato come lui e sua moglie siano stati oggetto di continue speculazioni infondate riguardanti presunti traslochi o addirittura divorzi.

La conversazione si è poi spostata sulla gestione delle notizie riguardanti lui e la sua famiglia: “Non appena c’è un articolo — lei è in California, tu sei a New York — dicono: ‘Beh cosa sta succedendo tra questi due?’”. A questa domanda Harry risponde senza esitazioni evidenziando come queste narrazioni costruite ad arte dai media non abbiano fatto altro che complicare ulteriormente la loro vita privata.

Concludendo l’intervista con una risata amara ma consapevole delle dinamiche mediatiche odierne, Harry lascia intendere come ogni sua parola verrà probabilmente distorta o strumentalizzata contro di lui o contro chi lo circonda; tuttavia ribadisce implicitamente il suo impegno a proteggere ciò che gli sta più a cuore: la sua famiglia.