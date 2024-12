Guillermo Mariotto, nuove dichiarazioni dopo il caos a Ballando con le stelle: “Devo parlare con Milly Carlucci”

Dopo la “scomparsa” durante la scorsa puntata, Guillermo Mariotto fa chiarezza sul ritorno a Ballando con le Stelle

Il mondo dello spettacolo italiano è in fervente attesa per la semifinale di Ballando con le Stelle, in programma per sabato 14 dicembre. Tra i ritorni più attesi figura quello di Guillermo Mariotto, membro storico della giuria, che dopo una pausa forzata ha manifestato il desiderio di tornare in studio per la fase cruciale del concorso. La sua assenza nella puntata del 30 novembre aveva generato molte speculazioni e commenti, ma ora il giudice-stilista è pronto a fare chiarezza.

La scomparsa temporanea di Mariotto dallo show era stata causata da un’imprevista emergenza personale, che aveva richiesto la sua immediata assistenza. Una sarta del suo team si era infatti sentita male, costringendo Mariotto a lasciare temporaneamente l’Italia per Riad, dove era impegnato con un progetto per la maison Gattinoni. Nonostante gli impegni professionali, il legame con Ballando con le Stelle rimane indissolubile.

Mariotto e Milly Carlucci

In vista della semifinale, Guillermo Mariotto ha rivelato che dovrà incontrarsi con Milly Carlucci per discutere i dettagli della sua partecipazione. “Aspetto che Milly ritorno dalla Scala; ci sentiremo prima della puntata del 14 dicembre”, ha dichiarato Mariotto, sottolineando l’importanza di questo incontro per definire gli ultimi dettagli prima dell’andata in onda.

La presenza di Mariotto nelle fasi finali del programma è considerata fondamentale sia dai concorrenti sia dal pubblico. Il suo stile unico e la passione che mette nel giudicare le performance lo hanno reso uno dei volti più amati e controversi dello show. Le puntate del 14 e del 21 dicembre, rispettivamente semifinale e finale, sono attese come momenti chiave per i ballerini in gara e per tutta la squadra di produzione.

Nonostante gli imprevisti e gli impegni all’estero, Guillermo Mariotto conferma il suo impegno verso Ballando con le Stelle, evidenziando quanto il programma rappresenti una parte significativa della sua vita professionale e personale. Il suo ritorno promette di aggiungere entusiasmo all’attesa già palpabile tra i fan dello show.

Con l’avvicinarsi delle date cruciali, l’attenzione è tutta rivolta a come si evolveranno le dinamiche interne al programma e quali sorprese saranno riservate ai telespettatori nelle ultime battute finali della competizione. La presenza di Guillermo Mariotto è assicurata come uno degli elementi principali nel mix di talento ed emozioni che caratterizza ogni edizione di Ballando con le Stelle.