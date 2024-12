Guillermo Mariotto, la casa in cui vive nasconde un dettaglio unico: rivela tutto di lui

Guillermo Mariotto: tra riservatezza e stile, la vita del giudice di Ballando con le Stelle e il dettaglio sulle sue case

Guillermo Mariotto, noto al grande pubblico come uno dei giudici più carismatici e pungenti di Ballando con le Stelle, è un personaggio che affascina non solo per le sue acute osservazioni nel programma, ma anche per il suo stile di vita e le sue scelte abitative. Nato a Caracas da madre venezuelana e padre italiano, Mariotto ha sempre mantenuto un profilo basso riguardo alla sua vita privata, rendendo ogni dettaglio su di lui ancora più prezioso e interessante. La sua casa, o meglio, le sue case, sono il riflesso della sua personalità: eleganti, ricercate e con un tocco di originalità che non passa inosservato.

Dopo aver trascorso quarant’anni nel cuore pulsante di Roma, a Trastevere, Guillermo Mariotto ha deciso di trasferirsi in una zona altrettanto prestigiosa della capitale, il Pinciano. Questa scelta non è casuale ma rispecchia la ricerca di un ambiente che potesse soddisfare il suo bisogno di bellezza e tranquillità.

Le case di Mariotto, un riflesso dello stilista

La sua abitazione romana, descritta come un rifugio nato in seguito alla fine di una relazione amorosa, è caratterizzata da un arredamento che oscilla tra il sacrale e il moderno, con pezzi d’arte e di design che convivono armoniosamente.

Elementi religiosi e ampie finestre da cui ammirare il passaggio della luna rendono l’atmosfera della casa unica e particolarmente suggestiva. Mariotto ha saputo creare un ambiente che riflette la sua personalità complessa e sfaccettata, dove ogni dettaglio è curato con la stessa precisione che dedica alle sue creazioni stilistiche.

Oltre alla sua dimora romana, Guillermo Mariotto possiede una villa sul lago, che rappresenta il suo luogo del cuore per i momenti di relax e ispirazione lontano dagli impegni lavorativi. Questa residenza, di cui si conoscono pochi dettagli ma che emerge dai rari scatti condivisi sui social, è caratterizzata da un ampio salone con un imponente divano posizionato di fronte al caminetto, una zona living arricchita da un tavolo in legno di pregevole fattura e un elegante parquet a completare l’arredo.

La villa sul lago è il luogo dove lo stilista può ritrovare se stesso, immerso in un ambiente che esprime pienamente il suo gusto per il bello e per l’armonia degli spazi. La scelta di una seconda casa in una location così suggestiva conferma la sensibilità di Mariotto per gli ambienti che sanno offrire non solo conforto fisico ma anche nutrimento per l’anima e la creatività.