Guerra Israele-Hamas, Usa: “Affondate tre navi Houthi nel Mar Rosso”

(Adnkronos) – La guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas coinvolge il Mar Rosso dove, secondo le ultime news di oggi, 31 dicembre 2023, la Marina americana hanno respinto un attacco degli Houthi contro una nave mercantile. Su X il Comando centrale americano dell’esercito Usa ha reso noto che gli "elicotteri della Marina statunitense hanno affondato tre delle quattro piccole imbarcazioni utilizzate dai militanti Houthi sostenuti dall'Iran per attaccare la nave portacontainer Maersk nel Mar Rosso meridionale domenica". "Rispondendo alle chiamate di soccorso, gli elicotteri della USS Eisenhower e della USS Gravely hanno risposto al fuoco di imbarcazioni Houthi per legittima difesa e ne hanno affondate tre senza lasciare superstiti. Una quarta imbarcazione è fuggita dall’area, si legge nel comunicato pubblicato su X dal Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) Almeno 10 persone sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti dell'artiglieria israeliana che hanno preso di mira una scuola che ospitava sfollati a Khan Younis, nel sud di Gaza. I bombardamenti israeliani del sud di Gaza si sono intensificati nelle ultime settimane, con l’esercito, la marina e l’aeronautica che hanno preso di mira diverse località a Khan Younis e Rafah. Proprio a Rafah, un palestinese è stato ucciso dal fuoco israeliano. Sessantaquattro persone sono state uccise e 186 ferite negli attacchi israeliani che hanno preso di mira alcune case nel centro di Gaza nelle ultime 24 ore, ha riferito una fonte medica ad al Jazeera. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

