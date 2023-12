Gualtieri presenta nuovo cestone ‘bello e sicuro, triplicheremo numero’

(Adnkronos) – ‘’È stato definito il modello del nuovo cestone che coniuga estetica, uniformità e sicurezza, anche rispetto a modelli del passato non particolarmente felici, e porterà uniformità, perché saranno gli stessi in tutta la città’’. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando in Campidoglio il nuovo cestone per i rifiuti uguale a quelli in ghisa già presenti in strada ma realizzato in plastica, durante la presentazione del piano di Ama per le feste di Natale. ‘’Non è vero che se non si possono mettere i cesti tradizionali allora bisogna rassegnarsi ai cestini brutti o ai sacchi appesi. Il nuovo invece è sicuro, è stato vagliato dalle autorità di sicurezza pero è anche bello. Sono 18.500 che collocheremo tra maggio e dicembre, e alla fine il loro numero sarà triplicato’’. ‘’Il bando è da 51mila contenitori: ci sono anche 22mila stradali, 10mila carrellati e 2mila campane. Con questo mega bando Roma si assicura dunque un numero sufficiente di contenitori rinnovati. con cui Roma si assicura un numero di cesti di raccolta sufficienti e rinnovati’’. ’Faccio un appello ai romani e alle romane. Chiediamo alle utenze non domestiche di non conferire nei cassonetti e rispettare le regole e ai cittadini chiediamo di conferire gli ingombranti negli spazi propri. Ora non ci sono scuse per chi depositerà ingombranti per strada, basta con la vergogna dei divani abbandonati in strada’’. ‘’Rivolgo un grande appello a tutta la cittadinanza affinché conferiscano i rifiuti in maniera giusta, c’è la possibilità di farlo. Si potrà conferire in 50 punti della città e portare gli ingombranti a piano strada a costo zero’’ ha concluso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

