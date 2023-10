Grottaferrata, terminati i lavori su via Quattrucci: prosegue la riqualificazione di strade e marciapiedi in città

Sono da poco terminati i lavori di rifacimento dell’asfalto su via Quattrucci, dalla rotonda di Squarciarelli fino all’intersezione con via Valle della Noce. Prosegue la serie di numerosi interventi di riqualificazione di strade e marciapiedi del territorio comunale previsti dall’accordo quadro da 4,7 milioni di euro approvato dalla Giunta.

“La zona di via Quattrucci ha sempre presentato diverse criticità sul piano della manutenzione stradale, per questo nell’ultimo anno siamo intervenuti più volte nell’area e da poco con questo intervento, che si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione di strade e marciapiedi di Grottaferrata – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Daniele Rossetti –. Ringraziamo i cittadini per la collaborazione e la ditta esecutrice dei lavori per essere venuta incontro all’esigenza di limitare i disagi al traffico lavorando sempre in orari notturni”.

“Si tratta di un intervento atteso da tempo dalla cittadinanza – aggiunge il presidente della commissione Lavori Pubblici Federico Pompili –. L’Amministrazione continua a dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Ringrazio gli uffici per il supporto costante”.

“Specialmente quando si tratta di manutenzioni, per noi non esistono centro e periferie ma un’unica città, sulla quale stiamo intervenendo senza lasciare indietro nessuno – conclude il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Insieme a via Quattrucci, ingresso di un quartiere popoloso e sede di un plesso scolastico e di realtà sportive, proseguono i lavori su via San Bartolomeo, l’ingresso della città e numerosi sono gli interventi in programma, che annunceremo in seguito. Un passo alla volta, stiamo ridando dignità alle strade e ai marciapiedi di Grottaferrata. Ringrazio l’Assessore ai Lavori Pubblici Daniele Rossetti per l’importante lavoro svolto”.