Grave lutto per Carlo Conti: l’annuncio appena arrivato, “Se ne va un pezzo di vita”

Grave lutto per Carlo Conti, l’annuncio appena arrivato ha distrutto i fan. Chi è venuto a mancare, la comunicazione che spezza il cuore.

Carlo Conti è stato investito da un grave lutto. Il noto conduutore Rai è al momento presissimo dall’organizzazione del Festival di Sanremo, che come ogni anno arriverà sul piccolo schermo a febrraio prossimo. L’attesa dei fan è chiaramente grande, data l’importanza dellla kermesse che ogni anno tiene incollati allo schermo milioni di persone.

Nelle ultime ore è però emersa una terribile notizia che nessuno si sarebbe aspettato. Ieri è stata infatti comunicata la morte di un personaggio molto importante della tv, conosciuto da moltissime persone e che ha lavorato nel campo per tanti anni. Un caro amico di Carlo Conti, ecco di chi si tratta.

Carlo Conti, il terribile lutto del conduttore che perde un amico

In queste ultime ore è venuto a mancare Fernando Capecchi, il noto manager a capo di Vegastar, che ha contribuito a lanciare non solo Carlo Conti ma anche Gorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Capecchi è morto a Pistoia all’età di 80 anni.

Fin dagli anni Settanta Capecchi si è distinto per il suo grande fiuto come manager. Si è fatto strada nel campo della musica leggera, collaborando con Gianni Ravera che lo ha nominato selezionatore per l’Italia centro-settentrionale del Festival di Castrocaro. Con Ravera si è creato negli anni un solido rapporto porfessionale che ha portato al lancio di artisti oggi affermatissimi come Eros Ramazzotti, Fiordaliso e Zucchero.

Carlo Conti ha così voluto ricordare l’amico nel giorno della sua dipartita. “Ciao Fernando, che gavetta insieme! Quanti kilometri, quante serate, quante delusioni e quante soddisfazioni, quanti abbracci e quante discussioni quanti “Saluta tutti”…Con te se ne va un pezzo di vita“.

Anche Leonardo Pieraccioni ha voluto porgere un tributo a Capecchi, scrivendo su Instagram: “Caro Fernando, avevo 17 anni e mi dicevi che avrei potuto fare questo mestiere quando nemmeno io ci credevo. Siamo stati insieme 42 anni, ultimamente ti chiedevo: “Oh, ma il contratto me lo fai o no?”. Ridevi: “No, sei ancora in prova”. Ciao Capecchi! Ci siamo divertiti”.

Due tributi davvero molto sentiti, che rendono omaggio a una persona che per il mondo dello spettacolo ha fatto moltissimo, pur restando lontano dalle telecamere. Ora tutti aspettano con ansia di vedere Conti sul palco del Festival di Sanremo, che di certo prometterà emozioni e sorprese dell’ultimo minuto. E forse sul palco ci saranno anche gli amici di una vita Pieraccioni e Panariello…