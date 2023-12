Grande soddisfazione per la RC Voce e Produzione a The Voice Kids con Teresa Ferraro

La RC Voce e Produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale torna in tv con la piccola Teresa Ferraro che è entrata a far parte della nuova edizione di The Voice Kids in onda su Rai 1 in prima serata.

Teresa Ferraro, allieva della RC Voce e Produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale, ha 13 anni e viene dalla provincia di Cosenza. Studia canto con Cecilia da quando era piccolina. Durante la semifinale del 15 dicembre ha stupito tutti cantando il brano difficilissimo della grande Beyoncé “Crazy in love”.

Supportata da Clementino, Teresa ha una voce incredibile ed è un asso nella manica perchè canta e rappa in maniera eccellente. Così piccola ma con una grande personalità e maturità artistica.

Negli anni RC Voce e Produzione ha avuto tantissime soddisfazioni, come la partecipazione di Raffaele Renda ad Amici di Maria De Filippi arrivato al serale, e tanti altri ragazzi che hanno partecipato a contest televisivi come Xfactor, All together now, Festival di Castrocaro, Sanremo Young e, non solo, anche contest importanti come Deejay on stage, ma anche i talent internazionali come The Voice ed Xfactor in Albania.

La RC Voce Produzione è una scuola di alto perfezionamento canoro e artistico diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale che vanta da oltre dieci anni una presenza importante su tutto il territorio nazionale e si configura sicuramente come la prima realtà didattica della voce, del talent scouting e della produzione nel panorama nazionale. A guidare la scuola ci sono due tra i più influenti artisti, cantautori e vocal coach del panorama nazionale:

Rosario Canale, autore multiplatino per Mengoni, Tatangelo, Zero Assoluto e svariate edizioni del Festival di Sanremo, nonché cantautore di Amici di Maria De Filippi nel 2017 e finalista di Castrocaro.

Cecilia Cesario, cantautrice, musicoterapeuta, vocal coach ad Amici di Maria De Filippi e ad Amici di Maria De Filippi Celebrities e protagonista di svariati tour internazionali.