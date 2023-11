Grande Fratello, Fiordaliso e Giampiero Mughini in lacrime: la loro storia emoziona in tv

(Adnkronos) – Tante emozioni per Fiordaliso e Giampiero Mughini, nella puntata del Grande Fratello trasmessa giovedì 9 novembre. La cantante, dopo aver riabbracciato i suoi fratelli, ha raccontato la sua storia ai coinquilini della casa e si è lasciata andare ad un momento di commozione. “Sono così contenta per i miei fratelli, è stato un momento prezioso” esclama, ribadendo l'immenso affetto provato nei loro confronti. Felice per la sua coinquilina, Letizia ripercorre con lei i vari momenti dell'incontro e, dopo averle riportato alcune frasi dette da sua sorella, conclude: "Tua sorella ha detto che quel caffè, per lei, è amore eterno", sottolineando l'importanza che lei ha dato a quel loro momento quotidiano. "È proprio amore" ribatte tra le lacrime la cantante. Ma anche Giampiero Mughini ha scavato nei ricordi del passato per raccontarsi. All'interno della Mystery, il giornalista dice di aver vissuto un'infanzia difficile in quanto, all'età di cinque anni, ha assistito alla separazione dei suoi genitori e ciò lo ha inevitabilmente segnato tanto. Avendo vissuto sempre con la sua mamma, dice di non aver avuto l'opportunità di trascorrere molto tempo con suo padre ed è proprio per questo se non è mai riuscito a stringere un bel rapporto con lui.“Per alcuni anni non ho visto mio padre” esclama ma dice che, nonostante ciò, ha sempre provato tanta ammirazione nei suoi confronti. Pronto a raccontare meglio la sua storia, Alfonso decide di mostrare una clip inedita e dettagliata sulla vita del giornalista. “Penso che lui mi abbia detto in tutta la mia venti frasi, ognuna delle quali è incisa nella mia pelle” racconta Giampiero, rammaricato per non aver sfruttato al meglio il tempo a disposizione. A quanto pare, nonostante le difficoltà e i numerosi alti e bassi affrontate nel corso degli anni, il giornalista continua a ricordare con tanto affetto e stima il suo papà. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

