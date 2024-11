Grande Fratello cattive notizie per Signorini, Mediaset ha deciso: “Non tornerà”

Mediaset ha comunicato un’importante decisione per quanto riguarda il reality Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini.

Dicembre si annuncia come un mese di grandi cambiamenti per la programmazione di Canale 5, con la chiusura della quarta edizione de La Talpa.

Il reality game, condotto da Diletta Leotta, ha visto tra i suoi protagonisti volti noti come Marina La Rosa, Gilles Rocca, Marco Melandri, Lucilla Agosti e Andrea Preti. Sei puntate in totale che culmineranno nella finalissima del 3 dicembre alle 21:30, dove verrà svelata l’identità della talpa e proclamato il vincitore.

Mediaset, la decisione sui reality in prima serata

Nonostante le aspettative legate al ritorno de La Talpa dopo anni di assenza dal piccolo schermo italiano, la prima puntata trasmessa il 5 novembre non ha riscontrato il successo sperato. Con una media di soli 2,2 milioni di spettatori e uno share del 14%, il programma ha perso lo scontro diretto con Un Padre su Rai 1. A ciò si aggiungono le critiche negative emerse sui social network riguardo alla conduzione e alla mancanza di una diretta televisiva che avrebbe potuto rendere il format più coinvolgente.

Al contrario de La Talpa, Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini continuerà a intrattenere il pubblico senza variazioni significative nella sua programmazione. A differenza dell’anno scorso non ci saranno serate aggiuntive dedicate al reality show durante la settimana. Infatti, Mediaset, ha deciso di proporre concerti e film nelle serate del sabato per competere con Ballando con le stelle su Rai1. Questa scelta lascia intuire una strategia diversificata per mantenere alto l’interesse degli spettatori durante tutto il mese.

Il mese natalizio vedrà anche il gradito ritorno sulle scene musicali italiane de Il Volo con un evento speciale registrato nella suggestiva cornice della Valle dei Templi ad Agrigento. Questo concerto sarà trasmesso in prima serata su Canale 5 il giorno della vigilia di Natale alle ore 21:30 circa e replicato anche nel giorno festivo a partire dalle ore 14:00. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica classica italiana che promette momenti di grande emozione grazie alle voci uniche dei tre tenori.

Questo articolo offre uno sguardo d’insieme sulle principali novità previste dalla programmazione Mediaset per dicembre evidenziando come ogni scelta sia mirata a soddisfare gusti diversificati tra reality show avvincenti e appuntamenti musicali esclusivi.