Grande Fratello, casa rivoluzionata: arrivano ex del concorrente più discusso

Gli autori sono pronti a rivoluzionare la casa del Grande Fratello con l’ingresso di ex fiamme di uno dei concorrenti più discussi.

Dopo l’ingresso di Maria Monsé con la figlia Perla Maria (saranno un unico concorrente), Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli ed Emanuele Fiori, nella casa del Grande Fratello 2024, l’atmosfera potrebbe diventare di fuoco per l’arrivo di ex fiamme di uno dei concorrenti più discussi.

Non è la prima volta che gli autori azzardano una mossa del genere. L’ultima volta è accaduto durante la settima edizione del Grande Fratello Vip quando, nella Casa, in qualità di ospiti, arrivarono Ivana Mrazova, ex di Luca Onestini, Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon e Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro

Chi sono le ex fiamme di un concorrente pronte ad entrare nella casa del Grande Fratello

Secondo un’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza, nella casa del Grande Fratello, per animare le dinamiche e rendere più interessante il reality, potrebbero arrivare le ex fiamme di un concorrente. L’inquilino che, presto, potrebbe ritrovarsi a convivere con qualche ex fiamma è Lorenzo Spolverato che, nella casa, si è innamorato di Shaila Gatta con cui sta attualmente vivendo una storia d’amore nonostante il parere contrario della mamma di lei che il modello spera di far ricredere.

Il nome delle ex fiamme resta top secret e, per il momento, anche il loro ingresso, resta una semplice indiscrezione mentre dovrebbe concretizzarsi molto presto l’ingresso di Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta ed Eva Grimaldi, ex concorrente di passate edizioni del reality che sarebbero pronte a varcare nuovamente la porta rossa.

In realtà, l’ingresso delle ex vippone sta dividendo fortemente il pubblico: molti utenti, infatti, non solo ritengono che dovrebbero entrare concorrenti nuovi ma pensano che non sia giusto far entrare concorrenti a distanza di tre mesi dall’inizio del reality, consapevoli di tutte quelle che sono state finora le dinamiche.

Gli ascolti, tuttavia, non sono all’altezza delle scorse edizioni e solo l’ultima puntata con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta protagonisti di tanti momenti ha fatto alzare nuovamente lo share. La puntata che vedrà l’ingresso di nuovi concorrenti dovrebbe essere quella di lunedì 18 dicembre quando ci sarà anche un’altra eliminazione. Le puntate che andranno in onda tra Natale e Capodanno, invece, dovrebbero essere più tranquille con tanti momenti divertenti e spensierati dedicati, ad esempio, a performance ballerine.