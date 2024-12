Grande Fratello, altro colpo di scena, la decisione di Mediaset sul programma: “Si ritorna al passato”

Grande Fratello, arriva un altro colpo di scena: la decisione di Mediaset sul programma: “Si ritorna al passato”. Ecco cosa accadrà

In una mossa che ha sorpreso fan e critici televisivi, Mediaset ha annunciato un’importante svolta per il futuro del Grande Fratello, il reality show che da anni tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori. Dopo la puntata del 2 dicembre, caratterizzata dall’ingresso di cinque nuovi concorrenti e da una risalita degli ascolti, i vertici del Biscione hanno deciso di apportare un cambiamento significativo alla programmazione del programma condotto da Alfonso Signorini.

La notizia è stata anticipata da BubinoBlog: a partire dal 7 dicembre, il Grande Fratello non solo tornerà in onda anche di sabato ma sembra destinato a riappropriarsi della sua storica collocazione del lunedì sera. Questa decisione rappresenta un vero e proprio ritorno alle origini per il format che aveva abbandonato questa tradizionale finestra temporale in favore di esperimenti programmatici diversi.

GF, Mediaset tenta la carta del doppio appuntamento

Il cambio nella programmazione arriva in un momento cruciale per Canale 5. La rete si trovava infatti alla ricerca disperata di una soluzione per rilanciare gli ascolti del sabato sera dopo lo scarso successo ottenuto dallo show “Tutti per uno” de Il Volo. Lo spettacolo musicale era stato travolto dagli ascolti record della prima semifinale dello show rivale “Ballando con le Stelle”, condotto da Milly Carlucci su Rai1, che ha raccolto oltre 3,7 milioni di telespettatori contro i 1,8 milioni (13%) de Il Volo.

La pausa forzata di Ballando con le Stelle prevista per il 7 dicembre a causa della Prima della Scala offre a Canale 5 l’opportunità perfetta per tentare un rilancio con il doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello. Questa strategia mira non solo a recuperare terreno nella guerra degli ascolti ma anche a riconquistare quel pubblico fedele che negli anni ha seguito con passione le vicende dei concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia.

Per quanto riguarda Il Volo, nonostante la recente battuta d’arresto televisiva, i fan potranno godere delle loro performance durante le festività natalizie grazie ad un nuovo concerto che andrà in onda sempre su Canale 5. Un evento registrato durante l’estate ma pensato appositamente per essere trasmesso nel periodo natalizio; una scelta curiosa quella dei vestiti invernali suggeriti al pubblico presente durante la registrazione estiva.

Questo ennesimo colpo di scena nel panorama televisivo italiano dimostra come la competizione tra le reti sia più accesa che mai e come i vertici delle emittenti siano costantemente alla ricerca della formula vincente capace di catturare l’attenzione dei telespettatori. Con questo ritorno al passato Mediaset spera non solo di consolidare gli ascolti del Grande Fratello ma anche di scrivere un nuovo capitolo nella storia lunga e variegata del reality show più famoso d’Italia.