Google, via libera agli ad cripto negli Usa

(Adnkronos) – La rivoluzione del marketing cripto parte dagli Stati Uniti. Da lunedì, Google darà infatti il via libera alla pubblicazione di annunci riguardanti DeFi e Bitcoin. Grazie all’ampia copertura di Google Ads, che raggiunge il 90% circa degli internauti, il settore fintech può ampliare la platea di riferimento e convogliare nuove energie verso l’obiettivo dell’affermazione globale. Un’occasione imperdibile che le piattaforme europee, in attesa di un allargamento del teatro delle operazioni, non vedono l’ora di sfruttare. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)