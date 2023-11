Giustizia, Conte all’AdnKronos: “Da Crosetto attacco gravissimo a magistratura”

(Adnkronos) – "L'attacco mosso dal ministro Crosetto alla magistratura è un attacco gravissimo. Ha attribuito alla magistratura addirittura finalità eversive. Un ministro della Repubblica che sia serio e responsabile non può permettersi di lanciare questi attacchi a un altro potere dello Stato. Deve andare subito in procura a riferire i fatti di cui ha conoscenza e dopo venga anche in Parlamento, perché la questione è così seria e va chiarita anche in Parlamento". Lo dice il presidente del M5S Giuseppe Conte arrivando al Palazzo dell'Informazione per il Forum AdnKronos. Per quanto riguarda lo stop alla proroga per la fine del mercato tutelato di luce e gas. secondo Conte "portare 12 milioni di nuclei familiari al mercato libero, rischia di aggravare le difficoltà economiche di queste famiglie, che già vivono il problema dell'inflazione, del caromutui, adesso si potrebbe aggiungere anche il caro energia, ed è una decisione che in questo momento assolutamente va scongiurata". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

