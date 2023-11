Giulia Conti da Miss Europa al Festival del Cinema di Roma

Giulia Conti 22 anni di Nettuno Miss Europa Italia 2023 incoronata un mese fa’ al Grand Hotel Azzurra di Lido Adriano (RA) è stata chiamata dall’organizzazione di Miss e Mister Europa nella sua amata città di Roma ad un’importante manifestazione il Festival del Cinema di Roma. E’ stata protagonista di varie interviste televisive e proprio nel rush finale anche un piccolo cameo nel servizio di Enrico Luci con Striscia la Notizia. Sono stati in tanti ha richiedere la foto ricordo con lei e qualcuno le avrebbe addirittura chiesto l’autografo sulla sua cartolina. Sul Red Carpet riconoscendo l’attrice e regista Simona Izzo ha scambiato due parole e questa volta è stata lei a richiedere una foto di buon auspicio. Entrata nell’ambiente in punta di piedi con umiltà e gentilezza (cosa ormai difficile da trovare nei giovani di oggi ) stà cercando di entrare a piccoli passi nel magico mondo della televisione e del cinema ,negli ultimi due giorni del festival pare ci sia stato inoltre un incontro sembra positivo con un importante regista per la realizzazione di un fotoromanzo. Prossimamente sarà impegnata in un servizio fotografico per il calendario ufficiale di Miss e Mister Europa. I presupposti per un roseo futuro ci sono tutti. Non possiamo fare altro che augurarle un grande in bocca al lupo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...