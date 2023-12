GIOVANNI SEGRETI BRUNO: esce il nuovo ep “NELLA MIA STANZA NASCONO I FIORI”

“Nella mia stanza nascono i fiori” è un diario sonoro che racchiude storie di vita vissuta. Un giorno, un bambino.. uno di quelli un po’ strani, quelli che vengono presi di mira dai compagni di classe.. mentre era nella sua cameretta e suonava il piano si accorge che proprio in quella stanza, in quel preciso momento, stavano nascendo dei fiori. Un progetto sostanzialmente pop, ma non troppo. Indie ma non troppo.

L’ep, composto da 5 brani, contiene quattro inediti e una cover in una nuova veste piano&voce di “Eli Hallo”, brano scritto dal cantautore per Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor, che l’ha interpretato con la star internazionale Anggun.

Spiega l’artista a proposito del progetto: “Le canzoni hanno salvato la mia vita e spero che un giorno le mie canzoni possano salvare la vita a qualcuno. Non amo incasellare la musica in una definizione. Per cui sarà un lavoro comunque coerente ma fatto di tante cose diverse. Alla realizzazione del progetto hanno partecipato tanti musicisti che hanno impreziosito ogni brano con le loro sfumature.. tra cui il Maestro Enzo Campagnoli, Valerio Carboni, Gabriele Cannarozzo, Donald Renda, Vinz Turner. Ognuno di loro è stato importante per la realizzazione di ogni traccia. Devo necessariamente ringraziare il mio produttore Gianni Testa che condivide con me grandi gioie e soddisfazioni ma anche ansie, angosce e tanti ‘no vabbè, basta! Ora smetto’. E ovviamente devo ringraziare il Nuovo Imaie per aver creduto nel mio progetto e per avermi dato la possibilità di realizzare un piccolo grande sogno.”

TRACK LIST:

A.A.Amore Cercasi

Felicità

Eli Hello (piano e voce)

Yoga

La strada di casa

Biografia

Giovanni Segreti Bruno è un giovane cantautore, interprete e pianista. Si avvicina alla musica all’età di 10 anni, quando inizia a studiare pianoforte e si innamora della musica classica. Due anni più tardi supera l’esame di ammissione al Conservatorio nella classe di pianoforte. All’età di 14 anni inizia a studiare canto e a scrivere le sue prime canzoni. In questi anni partecipa a diverse masterclass sulla scrittura e sulla discografia con il M* Diego Calvetti e il M* Roberto Rossi e partecipa a diversi contest locali e nazionali, classificandosi sul podio.

Nel 2015 inizia a suonare nei locali con diverse formazioni, proponendo la propria musica. Nell’ottobre del 2015 vince il Suoni&Rumori Festival nella Categoria Inediti, giudicato da una commissione formata da Roberto Rossi (Sony Music), Marco Ragusa (Warner Chappell), Diego Calvetti e Dario Brunori. Nell’estate 2016 apre i concerti di Zero Assoluto e Dear Jack.

Appassionato della vocalità in tutte le sue sfumature entra a far parte dei solisti del Soul Sighs Gospel Choir, uno dei cori gospel più numerosi della Calabria, con cui partecipa a diversi eventi importanti, tra cui il BlowingOnSoul Gospel Meeting, dove si esibisce insieme ai cantanti gospel americani: Angie Cleveland, Jared White, Leon Lacey, Joel Polo ed altri.

In aprile del 2018 partecipa ai corsi di formazione del CET dove incontra il Maestro Mogol.

Il 10 novembre 2018 al Teatro del Casinò di Sanremo vince il concorso Area Sanremo, acquisendo la possibilità di esibirsi davanti alla commissione Rai e al direttore artistico Claudio Baglioni con “L’amore non fa per me”, brano pubblicato su tutti i digital stores e presentato il 28 settembre 2019 in apertura del concerto di Mahmood a Cosenza, davanti a un pubblico di oltre 10.000 persone.

In questo periodo si trasferisce a Roma e inizia a scrivere non solo per il suo primo disco ma anche per altri artisti emergenti e nomi noti.

Chiude il 2019 sul palco a Cosenza, aspettando la mezzanotte, in apertura del concerto di Clementino, ospite del tradizionale Concerto di Capodanno. Nel 2020 esce il suo secondo singolo, “Monet. Il 15 gennaio 2021 esce il suo ultimo singolo “Ti voglio bene”, il cui videoclip porta la firma di Emanuel Lo, noto coreografo e regista. Supera le 200.000 visualizzazioni su YouTube e i 200.000 streaming sulle piattaforme digitali, viene selezionato da Rai Isoradio all’interno dell’iniziativa “Sulle strade della musica”, in collaborazione con Siae e Ministero

della Cultura. “Ti voglio bene” inoltre fa parte della colonna sonora del nuovo film di Federico Moccia, “Mamma qui comando io” in uscita nelle sale cinematografiche il 14 settembre 2023. Giovanni Segreti Bruno è autore di “Eli Hallo”, l’ultimo singolo di Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor 11, con la partecipazione straordinaria di Anggun, pubblicato il 23 settembre 2022. Il 16 giugno esce il suo ultimo singolo, la hit estiva “MISTRESS”. Il 14 luglio 2023 partecipa al Concerto Omaggio a Vittorio De Scalzi a Sanremo e si esibisce con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo con il brano “Quelle navi”, inno di rinascita scritto da De Scalzi dopo il tragico evento del crollo del ponte di Genova. Nell’estate 2023 ha aperto i concerti di Irama, Fred De Palma, Gaia e Mario Venuti. Nell’ottobre 2023 si esibisce all’Oceana Theatre di Brooklyn a New York, dove presenta in anteprima il suo nuovo singolo, “La strada di casa”, brano apripista del suo primo primo EP che uscirà prossimamente.

“Nella mia stanza nascono i fuori” è il nuovo ep di Giovanni Segreti Bruno realizzato con il contributo di NUOVOIMAIE all’interno delle “NUOVE PRODUZIONI DISCOGRAFICHE 2022 – 2023” disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dall’8 dicembre 2023.

