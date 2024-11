GF, spunta la confessione raggelante di Federica su Stefano e Alfonso lontano dalle telecamere

Dopo la discussa entrata nella casa di Stefano Tediosi, al Grande Fratello Federica ha fatto una confessione choc su lui e Alfonso.

L’atmosfera all’interno della Casa del Grande Fratello non potrebbe essere più tesa. Non bastava il caos generato dal ritorno in Italia (dopo l’escursione in Spagna) di Shaila e Lorenzo, che hanno dato prova della loro fortissima passione in ogni luogo della Casa (guadagnandosi non poche critiche). Ora ad aggiungere ancor più pepe è il triangolo Federica-Alfonso-Stefano, giunti freschi freschi da Temptation Island.

Ieri Stefano Tediosi è entrato nella Casa e subito il web è impazzito cercando di indovinare ciò che succederà con Federica. Dopotutto la ragazza aveva lasciato il suo ex, Alfonso, proprio per lui. Alfonso si è sempre dimostrato geloso di Federica e naturalmente mal sopporta il nuovo arrivato nella Casa. Nelle ultime ore è emersa una confessione intima fatta da Federica a Shaila proprio su Alfonso e Stefano. Che chiarisce una volta per tutte le sue idee e i suoi sentimenti per loro.

GF, Federica senza freni su Alfonso e Stefano: la confessione intima a Shaila

Durante una conversazione post puntata con Shaila, Federica ha chiarito che non sopporterà incursioni di Alfonso nella sua storia con Stefano. “Con me Afonso non deve aprir bocca”, ha detto la gieffina. Shaila ha poi fatto notare che Stefano ha dichiarato di non avere una relazione stabile con Federica. Al che quest’ultima ha replicato – un po’ imbarazzata – che si “stanno relazionando” e che “non si sono dati un titolo”.

Federica ha poi confessato di fidarsi meno di Stefano rispetto al passato. E di non aver apprezzato il suo confronto con Alfonso. “Però ci stiamo ritrovando”, ha aggiunto. Shaila ha poi rimarcato il fatto che Alfonso non si è certo comportato bene con Federica, asfissiandola con la sua gelosia. Un fatto da non dimenticare. L’ex velina ha poi precisato che Federica ha tutto il diritto di avere più relazioni, dal momento che è giovane e ha il desiderio di sperimentare.

Federica ha infine ammesso che tutti l’hanno delusa, sia Stefano che Alfonso. La gieffina si sarebbe, a quanto pare, aspettata un comportamento diverso da ciascuno di loro. Un’ammissione che potrebbe rivoluzionare gli equilibri tra di loro nel corso delle giornate. Federica riuscirà a ufficializzare la sua love story con il tentatore Stefano o sarà Alfonso ad “averla vinta”? Per ora è ancora troppo presto per dirlo.