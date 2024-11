GF, Pamela mette all’angolo Helena sull’amicizia con Lorenzo: “Questa cosa è…”

Al Grande Fratello Pamela ha voluto esprimere il suo parere sull’amicizia “ritrovata” tra Helena e Lorenzo dopo il caos su Shaila.

Il triangolo amoroso tra Shaila, Lorenzo e Helena ha tenuto banco al GF per diverse settimane. In un primo momento (almeno fino all'”escursione” di Lorenzo e Shaila al GF spagnolo), Spolverato sembrava essere molto vicino a Helena, con cui era stato beccato anche in atteggiamenti intimi. La situazione poi è drasticamente cambiata al ritorno di Shaila e Lorenzo dalla Spagna. I due sono rientrati nella Casa come coppia (non ufficiale, come ha tenuto a sottolineare Lorenzo ultimamente) scatenando la gelosia di Helena e anche di Javier (che si era avvicinato a Shaila).

Ora le acque sembrano essersi (almeno un po’) calmate. Helena pare aver accettato la situazione tra Lorenzo e Shaila, al momento ancora molto uniti, mentre lei ha tentato di riavvicinarsi a lui come amica. E ora starebbe pensando di diventare amica anche di Shaila. Un’idea che però non ha convinto Pamela, la quale ha affrontato Helena in modo diretto nelle ultime ore.

Pamela affronta Helena sull’amicizia con Lorenzo e Shaila

Nelle ultime ore, Pamela ha affrontato Helena durante una conversazione intima, non nascondendo il suo scetticismo riguardo una possibile amicizia con Lorenzo e Shaila. “Non è che una figura femminile non può essere amica di una figura maschile”, ha esordito Pamela. “E’ che una figura femminile che era molto presa da questa figura maschile non è più in quella modalità là perché quella persona adesso è impegnata. Questa cosa secondo me è risolvibile con il tempo”.

Insomma, il “timore” di Pamela è che non ci possano affettivamente essere le basi per la costruzione di una solida amicizia, stando a quello che è successo in passato tra Lorenzo e Helena. La ragazza ha poi dichiarato che vorrebbe provare a essere amica anche di Shaila, ma anche qui Pamela si è dimostrata scettica. “Se tu fossi Shaila accetteresti una Helena che sai che prima di te ha avuto un flirt con Lorenzo? Anche sapendo che lei può avere un interesse?”

Helena ha dato risposta affermativa, dicendo che la prima cosa che farebbe sarebbe tenersi la fidanzata dell'”amico” vicino. Per ora, comunque pare che la situazione sia in stallo. Lorenzo e Shaila sono spesso chiusi nella loro relazione, anche ala luce degli attacchi subito dagli altri inquilini della Casa dopo il ritorno dalla Spagna. Staremo a vedere se le cose pian piano cambieranno.