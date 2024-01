Francia, la premier Borne si è dimessa

(Adnkronos) – La premier francese, Elisabeth Borne, ha rassegnato le dimissioni del governo da lei presieduto. Lo riferisce Bfmtv, precisando che il presidente Emmanuel Macron le ha accettate. "Signora Primo Ministro, cara Elisabeth Borne, il suo lavoro al servizio della nostra Nazione è stato esemplare ogni giorno. Avete realizzato il nostro progetto con il coraggio, l'impegno e la determinazione delle donne di Stato. Con tutto il cuore, grazie". Ad affermarlo in un post su 'X' è il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron dopo le dimissioni della premier, Elisabeth Borne. Il governo Borne, precisa in una nota l'Eliseo, resterà in carica per il disbrigo degli affari correnti in attesa della nomina del nuovo esecutivo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

