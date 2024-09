Francesco Ray, doppio successo al

Performer Cup World 2024

1-15 settembre 2024 Eventi e Cultura

Durante il Campionato Mondiale “Performer Cup World Pass 2024” disputato presso il Roma

Capitol di Ostia Antica lo scorso 1 settembre e conclusosi il 15 settembre, numerosi artisti sono

stati chiamati ad esibirsi in varie discipline come canto, recitazione, danza e musical.

Francesco Ray, esibitosi con il brano “Say Something” di A Great Big World, ha ottenuto ottimi risultati con un doppio piazzamento in classifica, e l’accesso diretto ai prossimi campionati europei 2025 nella categoria di appartenenza Canto Over 18 in classe A professionisti.

Il Performer Cup Italy e quello mondiale “Performer Cup World Pass”, organizzato da Valentina Spampinato, F.I.P.A.S.S. e C.S.A.In., ente di promozione sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano C.O.N.I. sono eventi che si prestano a rappresentare un’importante vetrina nazionale e internazionale per talenti provenienti da tutto il mondo.

Con la partecipazione di 36 Paesi a livello mondiale, l’evento si conferma un punto di riferimento per l’innovazione e la sperimentazione nel settore delle arti scenico sportive. Negli anni, Francesco Ray cantante/performer, ha partecipato in diversi Music Festival come:

– “Borgo InCanto 2023” – vincitore assoluto cat. Canto Over 18 con il brano “Non Credere”

di Mina – Premiato da Marco Masini – Giuria: Beppe Vessicchio, Marco Masini, Tony

Vandoni (Radio Italia), Massimo Di Muro (singer/Vocal coach), Michela Olivieri

(singer/Vocal coach)

– “A Voice for Europe” e “Je so Pazzo music Fest”. Inoltre ha collezionato Medaglie d’oro e argento e altri riconoscimenti in segno di gratitudine e di ammirazione per i prestigiosi traguardi e per aver rappresentato la Regione Lazio e la Città di Nettuno in Europa e nel Mondo.