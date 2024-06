Fiumicino – Attivato il nuovo semaforo intelligente in Via dell’aeroporto: più sicurezza ed efficienza

Fiasconaro al Fancy Food, il Toro di Wall Strett ora è di cioccolato NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Al Padiglione Italia del Summer Fancy Food di New York - la Fiera di riferimento per il settore alimentare del Nord America - i maestri pasticcieri Fiasconaro hanno esposto una riproduzione in cioccolato del Toro di Wall Street in formato ridotto, in omaggio al noto scultore siciliano Arturo Di […]

Pianeta donna - Puntata del 27/6/2024 MILANO (ITALPRESS) - Nella seconda puntata di Pianeta Donna, il nuovo format dell'Italpress che ha come protagoniste le donne, Carola Salvato dialoga con Mapi Danna, scrittrice e Human sustainability specialist e con Germana Barba, co-fondatrice Public Affairs & Careers. abr/gsl/mrv

Scuola, D'Aprile (Uil) "Con il nuovo contratto detassare gli aumenti" ROMA (ITALPRESS) - "La valorizzazione del personale parte soprattutto dalla stabilizzazione: non è possibile che in un Paese civile come l'Italia ci sia un precariato che conta 234 mila persone a tempo determinato". Lo ha detto Giuseppe D'Aprile, segretario generale della Uil Scuola Rua, in un'intervista all'Italpress. ads/mrv

'Ndrangheta, sequestrati beni per 5 mln a imprenditore calabrese REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno dato esecuzione - in Calabria e nelle Marche - ad un provvedimento di prevenzione patrimoniale del sequestro di beni per un valore complessivamente stimato in circa 5 milioni di euro. L’indagine a carattere economico-patrimoniale è stata eseguita nei confronti […]