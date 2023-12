Fiorentina-Torino 1-0, gol di Ranieri e viola in zona Champions

(Adnkronos) – La Fiorentina supera al Franchi il Torino, 1-0 il risultato finale del match valido per la diciottesima giornata di Serie A, e i viola scavalcano il Bologna – che domani gioca in casa dell'Udinese – in classifica al quarto posto chiudendo la prima parte del campionato a 33 punti, gli stessi del Milan che domani a San Siro ospita il Sassuolo. Il Torino parte all'attacco fin dal primo minuto con Pellegri di testa su suggerimento di Vlasic, Terracciano non ha problemi a fermare. All'11' ci prova Ilic su punizione il suo sinistro va alto sopra la porta. Ancora Torino al 22' con Zapata che mette in difficoltà il portiere viola dopo un suo rinvio impreciso, la palla però sfiora il palo dall'esterno. La squadra di Juric mostra un predominio di palla da cui la Fiorentina non riesce a uscire. Sempre Zapata prova a bucare ancora Terracciano al 25' di testa su punizione, l'acrobazia del portiere di casa manda in corner. A meno di dieci minuti dalla fine della prima frazione è Lazaro a cercare di sbloccare il risultato intercettando un errore della difesa viola, il suo destro è parato da Terracciano. Finalmente Fiorentina al 41', è il ritrovato Bonaventura a provarci di testa su cross di Kayode, fuori; poi Ikoné ha l'occasione di mandare in vantaggio i viola: intercetta un passaggio indietro per Milinkovic-Savic, che però salva. Un minuto di recupero. Nel secondo tempo il Torino replica il copione del primo cercando e ottenendo il possesso palla. Ma è il viola Kouamé a sfiorare lo sblocco con un colpo di testa che finisce fuori dalla porta di Milinkovic-Savic. Il vantaggio arriva all'83' ed è per la Fiorentina, con Ranieri dopo il cross preciso di Kayodé. Cinque i minuti di recupero. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

