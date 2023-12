Final Fantasy XVI, subito disponibile il primo di due DLC a pagamento

(Adnkronos) – Durante l'edizione 2023 dei The Game Awards, Square Enix ha rivelato con un trailer i due DLC a pagamento per il gioco di ruolo d'azione Final Fantasy XVI, esclusivo per PlayStation 5. Il primo DLC, denominato Echoes of the Fallen, è già disponibile per l'acquisto sul PlayStation Store. Si prevede il rilascio del secondo DLC, chiamato The Rising Tide, nella primavera del 2024. I giocatori possono inoltre optare per l'acquisto del Pass di Espansione di Final Fantasy XVI, che offre entrambi i DLC a un prezzo ridotto. Echoes of the Fallen introduce una nuova trama, nuovi combattimenti, armi, accessori, un aumento del limite di livello e altro ancora. Questa avventura si svolge prima del confronto finale del gioco originale, con l'emergere di misteriosi cristalli oscuri sul mercato nero. I giocatori seguiranno Clive e i suoi compagni nella loro indagine, che li condurrà a scontrarsi con un gruppo di mercanti loschi e a esplorare la Guglia del Saggio, una torre abbandonata che custodisce oscure verità. Tra i bonus speciali inclusi nell'acquisto di Echoes of the Fallen o del Pass di Espansione, ci sono la Spada Potens, l'arma emblematica di Cloud Strife da Final Fantasy VII, ora utilizzabile da Clive, e la Bobina per orchestrion "Away (1987)", che permette di riprodurre una versione chip-tune del brano "Away" nel Rifugio. Inoltre, il gioco originale sarà scontato del 40% fino all'11 dicembre. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

