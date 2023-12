Ferraris: “Espresso Cadore per Cortina nuova avventura, presto nuove rotte”

(Adnkronos) – “E’ il primo treno, l’inizio di una nuova avventura e presto copriremo nuove rotte e tragitti per assaporare la bellezza del nostro paese”. Così l’ad di Fs Luigi Ferraris al taglio del nastro del nuovo Espresso Cadore in partenza da Roma Termini per Cortina. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)