“Ferita, vuole che tutto finisca”: Meghan devastata, arriva la fine peggiore per lei e Harry

Meghan ha ricevuto l’ennesima pugnalata e stavolta, forse, potrebbe non trovare la forza di rialzarsi. Ecco cosa è accaduto.

Harry e Meghan stanno affrontando un periodo davvero nero, che si somma a tutti quelli già vissuti in precedenza. Sembra che non ci sia pace per i Duchi i Sussex che da quando hanno deciso di passare il resto delle loro vite insieme stanno vivendo un vero inferno. I media non li lasciano mai stare e qualsiasi cosa facciano o dicano finisce sotto i riflettori (e non certo in modo positivo).

In particolare gli atteggiamenti d’odio e insofferenza sembrano essere rivolti perlopiù contro Meghan, rea secondo molti di aver allontanato Harry dalla sua famiglia d’origine (fatto in realtà più volte smentito dallo stesso Harry, che ha affermato il contrario). I due hanno provato diverse tattiche per smorzare la “presa” dei media su di loro, per esempio presentandosi ai vari eventi pubblici in solitaria. Dando insomma l’impressione di essersi allontanati perlomeno professionalmente. Ma nemmeno questa tattica sembra aver funzionato. Nelle ultime ore Meghan ha ricevuto un attacco durissimo, che coinvolge anche Harry. E stavolta potrebbe essere stato superato il limite.

Harry e Meghan, l’ennesimo attacco è il più crudele

In questi ultimi giorni è stato rilasciato un nuovo documentario contro Harry e Meghan dal titolo molto eloquente: “Harry, il principe perduto”. Un documentario che mette (ancora) in cattiva luce i Duchi di Sussex raccogliendo – tra le altre cose – testimonianze ben poco edificanti dei due. Tra cui quella di un vicino di casa, che non ha certo usato belle parole per descriverli. In particolare ha descritto Meghan come distante e poco interessata a integrarsi nella comunità.

Come si legge sul Daily Express, “Si dice che Meghan sia “ferita” dopo la messa in onda di un documentario sui Sussex la scorsa settimana. Lo spettacolo, intitolato “Harry – Il principe perduto”, mette in discussione il lavoro del principe Harry e di Meghan come ambasciatori di beneficenza”. Offese che Harry e Meghan hanno trovato devastanti. Una fonte in contatto con i Sussex ha detto a OK!:

“Sia Meghan che Harry ritengono che lo show sia l’ennesimo tentativo unilaterale di distruggerli e vogliono solo che tutto finisca. È come se non potessero sfuggire al loro passato e venissero ancora giudicati per cose accadute più di cinque anni fa, ma sanno che questo fa parlare la gente e fa guadagnare soldi”.