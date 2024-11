Federica si riavvicina a Stefano, il gesto di Alfonso dal tugurio spiazza: “Ora devi farlo”

Alfonso ha compiuto un gesto davvero drastico e inaspettato, Federica è rimasta senza parole e gli ha risposto brutalmente.

Federica è rimasta da sola nella casa del Grande Fratello con Stefano, Alfonso – con altri concorrenti – è stato mandato nel tugurio e così la ragazza si è riavvicinata subito al tentatore. Prima dell’ultima puntata sembrava che avesse chiuso definitivamente con lui per riprovarci con il suo ex, ma ora le cose sono cambiate di nuovo. Così il giovane napoletano ha avuto una reazione molto brutale.

Dopo le ultime vicissitudini, nessuno si sarebbe immaginato che Alfonso potesse avere una reazione così dura, lui che fino a questo momento aveva praticamente “protetto” Federica. Ma ora davvero non ci ha visto più e ha perso la pazienza.

Cosa ha fatto Alfonso dal tugurio, Federica senza parole

Federica poco dopo aver salutato Alfonso, che con altri concorrenti trascorrerà una settimana nella casa, si è riavvicinata molto a Stefano. I due sono spesso vicini abbracciati e si scambiano anche tenere effusioni, intanto Alfonso ha chiesto a Federica cosa stesse accadendo e ha voluto parlare con lei attraverso la porta del tugurio.

Le ha detto che vede il suo comportamento diverso, che quando parla con lui è una persona e poi sembra cambiare idea, che a detta sua avrebbe dovuto chiudere drasticamente con Stefano, cosa che invece non ha fatto. Secondo il giovane napoletano Federica sarebbe dovuta essere più chiara e invece non è stato così. La Petagna gli ha confermato che il tentatore non le è al 100% indifferente, che in questo momento vuole prendersi del tempo per capire e loro non sono fidanzati.

Ma Alfonso, dopo quanto accaduto, non sembra essere più disposto ad accettare quest’indecisione, ne tantomeno la sua vicinanza a Piantedosi. Così ha deciso di chiudere definitivamente con la sua ex, le ha detto che se questo è il comportamento che vuole avere – che lui non reputa corretto – può scegliere Stefano. Ha detto che lui si è esposto così tanto perché aveva compreso che lei avesse deciso di chiudere con Stefano, ma se le cose non stanno così cambia tutto.

Quando Alfonso le ha chiesto chiaramente se Federica abbia detto a Stefano che tra loro non ci sarà mai più niente e lei ha risposto che questo non glielo poteva dire, il ragazzo è stato molto duro e le ha detto: “Allora non ci sono io e non ci sarò mai più, mi dispiace. Visto che devi scegliere per forza qualcuno perché sola non sai stare, fai così: scegli lui. Ciao“. La ragazza ha controbattuto accusandolo di essere “un bambino”. Ora si dovrà comprendere se la decisione di Alfonso è definitiva e davvero ha chiuso con la sua ex. Staremo a vedere.