Federica Sciarelli lascia "Chi l'ha visto?" a fine anno? La Rai si prepara: "Nel 2025 può andare in pensione".

La notizia ha del clamoroso e potrebbe segnare la fine di un’era per uno dei programmi di punta della televisione italiana. Federica Sciarelli, volto storico e amato di “Chi l’ha visto?“, potrebbe presto dire addio alla conduzione del programma che ha contribuito a rendere iconico. Dal 2004, anno in cui prese le redini del format, Sciarelli è diventata un punto di riferimento per migliaia di italiani che ogni settimana si sintonizzano su Rai 3 alla ricerca di notizie su persone scomparse.

In una recente intervista rilasciata al quotidiano Libero, la giornalista ha aperto il cuore riguardo al suo futuro professionale e personale. “Penso che quando sono arrivata in prestito dal Tg3, avevo immaginato di fare un anno in distacco per fare un’esperienza di prima serata e poi tornarmene al Tg. Invece ci sono rimasta per venti anni”, ha dichiarato Sciarelli con una punta di nostalgia ma anche con evidente affetto verso il programma che l’ha vista protagonista indiscussa per due decenni.

Sciarelli e il legame con Chi l’ha Visto?

Il legame tra la conduttrice e “Chi l’ha visto?” è palpabile: “Il programma mi ha dato tanto e al quale spero di aver dato tanto anche io. Ormai è un po’ come se fosse una grossa famiglia. Noi cerchiamo di aiutare le persone”. Queste parole non fanno altro che confermare il profondo impegno sociale ed emotivo che caratterizza lo spirito dello show.

Tuttavia, il tempo passa per tutti, anche per i volti più noti della televisione italiana. Federica Sciarelli nel 2025 raggiungerà i termini d’età previsti dalla legge italiana per andare in pensione: “Ho 65 anni e un bel po’ di riposi accumulati“, ha ammesso la giornalista durante l’intervista. Una realtà inevitabile che pone interrogativi sul futuro sia della conduttrice sia del programma stesso.

La decisione definitiva non è ancora stata presa: “Valuterò un eventuale addio a Chi l’ha visto? con la Rai“, ha spiegato Sciarelli lasciando aperta ogni possibilità ma escludendo categoricamente ipotesi alternative come quella della politica da candidata: “Non ci penso e non credo che mi arriverà mai”, assicura fermamente chiudendo così le porte a eventuali speculazioni.

La sua carriera giornalistica parla chiaro; prima nella redazione politica del Tg3 poi alla guida dell’iconico programma sulla scomparsa delle persone, Federica Sciarelli ha sempre mantenuto una linea professionale impeccabile, distante dalle sirene della politica attiva pur essendo una profonda conoscitrice ed appassionata dell’argomento.

L’imminente pensionamento solleva quindi questioni importanti sulla continuità o meno del format televisivo senza la sua storica conduttrice. La Rai si trova ora davanti a scelte cruciali riguardanti il futuro de “Chi l’ha visto?”; dovrà valutare attentamente come procedere mantenendo intatto lo spirito originario dello show o se intraprendere nuove strade magari con nuovi volti alla conduzione.

Quello che è certo è che Federica Sciarelli lascerà un vuoto difficile da colmare nel cuore dei telespettatori italiani; la sua professionalità, empatia ed energia hanno reso “Chi l’ha visto?” molto più di un semplice programma televisivo: uno spazio dove le storie umane trovano voce nella speranza sempre accesa del ritrovamento dei propri cari scomparsi.