Federica affronta Stefano e Alfonso in diretta ma dopo la puntata il gesto spiazza: “Devo farlo perché…”

Dopo la puntata del Grande Fratello di sabato sera c’è stato un colpo di scena, in diretta Federica aveva detto una cosa ma è cambiato tutto.

Sabato sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello e, com’era prevedibile, Federica Petagna ha dovuto chiarire cosa sta accadendo con Alfonso e Stefano. Era inevitabile che Signorini chiedesse alla ragazza chi ha scelto tra i due, visto che da quando è entrato il tentatore, in realtà pare essersi riavvicinata al suo ex. Le sue parole in diretta sembravano aver chiarito la situazione, ma poi è arrivato il colpo di scena.

La ragazza in puntata, davanti a tutti in salone, ha parlato con Alfonso e Stefano cercando di spiegare le ragioni del suo comportamento “ballerino”. Ma subito dopo ha fatto un altro passo indietro, cosa è accaduto dopo la diretta del Grande Fratello.

Federica Petagna, dopo la puntata del Grande Fratello cambia di nuovo idea

Federica in puntata aveva parlato a Stefano e Alfonso, al tentatore aveva chiarito che quello che lei gli ha detto e ciò che ha fatto è sempre stato sincero e non stava fingendo, tuttavia dopo il suo ingresso al Grande Fratello ci sono state cose che non gli sono piaciute del suo comportamento e questo l’ha fatta pensare.

Allo stesso tempo si è riavvicinata ad Alfonso e adesso sta capendo come si evolverà la situazione con lui. Dunque sembrava che avesse chiuso definitivamente con Stefano e deciso di riprovarci con Alfonso. Poi il Grande Fratello ci ha mezzo “lo zampino”, prima ha fatto credere ai due ragazzi che sarebbero andati assieme nel tugurio, poi in realtà è rimasto solo Alfonso e Federica è tornata in casa, dove resterà sola – o con Stefano – finché il giovane napoletano non tornerà.

Così la Petagna, subito dopo la puntata, si è sfogata con le Non è la Rai e a loro ha detto di essere davvero molto confusa, le due inquiline le hanno ribadito che la sua non è una situazione facile e non vorrebbero essere al suo posto. Poi Federica ha iniziato a dire che forse è il momento di stare da sola, per non ferire nessuno e capire davvero cosa sente, perché così non ci sta riuscendo. Il timore è che in assenza di Alfonso possa riavvicinarsi a Stefano, ma così sa che perderebbe il ragazzo per sempre. Ecco perché anche le Non è la Rai l’hanno esortata a stare sola e a godersi la casa, senza sbilanciarsi troppo.