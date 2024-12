Ezio Greggio: età, studi, figli, ex fidanzate, moglie, carriera, dove vive, patrimonio

Ezio Greggio, una carriera poliedrica tra televisione e cinema: tutto sul conduttore storico di Striscia la Notizia

Nel panorama televisivo e cinematografico italiano, Ezio Greggio emerge come una figura di spicco grazie alla sua carriera poliedrica che lo vede brillare sia come comico che come regista. Nato a Cossato il 7 aprile 1954, Greggio ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1972, iniziando una lunga e fruttuosa carriera che lo ha visto lasciare un’impronta indelebile grazie al suo stile unico e alla sua ironia.

La svolta nella carriera di Greggio arriva quando, nel 1978, passa alla Rai e inizia a farsi conoscere al grande pubblico come cabarettista in programmi di successo come “La sberla” e “Tutto compreso”. Queste esperienze gli aprono le porte a collaborazioni significative, tra cui quella con Gianfranco D’Angelo in “Drive In”. Il suo debutto nel cinema avviene nel 1980 con “Sbamm!”, ma è la collaborazione con i fratelli Vanzina che lo consacra come attore comico di successo in film come “Yuppies” e “Selvaggi”. La sua versatilità lo porta anche alla regia con “Il silenzio dei prosciutti” nel 1994, dimostrando le sue molteplici capacità artistiche.

Una vita dedicata alla televisione e alla famiglia

Oltre al cinema, Greggio brilla in televisione, diventando uno dei volti storici di “Striscia la notizia” dal 1988, programma che conduce insieme ad Enzo Iacchetti. La sua vita privata vede un matrimonio ventennale con Isabel Bengochea, da cui ha avuto due figli, e relazioni significative che hanno arricchito il suo percorso personale. Residente a Montecarlo dal 2016, Greggio non dimentica le sue radici italiane e l’importanza della famiglia.

Ezio Greggio si distingue non solo per il suo successo professionale ma anche per il suo impegno filantropico, fondando un’associazione a favore dei bambini nati prematuri nel 1995. Nonostante le controversie legali, rimane uno dei personaggi più amati dello spettacolo italiano, con un patrimonio stimabile intorno ai milioni di euro, grazie ai suoi guadagni televisivi ed extra-televisivi.

Tifoso della Juventus, Greggio non perde occasione per scambiarsi battute calcistiche con il collega interista Enzo Iacchetti, dimostrando un rapporto basato su stima reciproca e mantenendo ciascuno la propria individualità professionale. Questo aspetto della sua vita riflette la personalità poliedrica e complessa di Greggio, capace di spaziare con successo tra diversi ambiti del mondo dello spettacolo.