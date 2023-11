Expo 2030: la Regione Lazio a Parigi oggi per sostenere la candidatura di Roma

La Regione Lazio scende in campo a Parigi per sostenere la candidatura di Roma Capitale a Expo 2030 nella settimana decisiva prima del voto previsto il 28 novembre. Lo riferisce una nota della Regione Lazio. Oggi, martedì 21 novembre, è infatti in programma nella capitale francese un evento dedicato alla candidatura alla presenza dei Delegati Bureau international des expositions per rimarcare i punti di forza del dossier e della Capitale italiana. All’evento interverrà una delegazione regionale, composta da Luciano Nobili, presidente della Commissione speciale Expo 2030 e grandi eventi del Consiglio regionale del Lazio e da Emanuela Droghei e Daniele Maura.

“Siamo a Parigi per ribadire l’impegno di Regione Lazio, per il quale voglio ringraziare Francesco Rocca insieme al Campidoglio, al governo, al comitato e alla fondazione per Expo 2030 Roma al Campidoglio e al Governo a sostegno di questa sfida, difficile ed entusiasmante”, afferma Nobili. “Sono gli ultimi giorni, quelli decisivi, in vista del voto dei delegati del Bureau international des expositions – aggiunge – del prossimo 28 novembre e sono felice dell’ampia convergenza politica e istituzionale che si è messa in moto: lavoriamo per lo stesso obiettivo, al di là dei colori politici, per l’interesse di Roma, del Lazio, dell’Italia. Anche perché l’economia legata ai grandi eventi è ormai fondamentale per lo sviluppo e la crescita delle grandi aree urbane, anche in termini di infrastrutture che si realizzano e di servizi da offrire a tutti i cittadini. I grandi eventi cambiano il volto delle città, sono un’occasione unica di investimenti, riqualificazione, futuro”.