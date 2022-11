Un’altra giornata dei mondiali vede esordio di Portogallo e Brasile. Due tra le formazioni più blasonate in campo mondiale con fenomeni assoluti come Cristiano Ronaldo e Neymar.

Le partite come al solito hanno avuto inizio alle ore 11

SVIZZERA-CAMERUN 1-0

Nel match di apertura della giornata la Svizzera batte di misura il Camerun per 1-0 nel gruppo G grazie a un gol di Embolo nei minuti di recupero del primo tempo. Partita molto divertente dal primo all’ultimo minuto che ha visto fronteggiarsi due squadre in ottima salute. Con la sconfitta del Camerun, si rileva che fino a questo momento le squadre africane non hanno realizzato nessun gol in attesa di vedere se il Ghana andrà a segno contro il Portogallo.

URUGUAY-COREA DEL SUD 0-0

Nel gruppo H hanno giocato Uruguay e Corea del Sud dando vita a una partita disputata alla pari dalle due squadre senza troppi sussulti. Si tratta dell’ennesimo pareggio con le porte inviolate in un mondiale che sembra non conoscere mezze misure dal punto di vista delle realizzazioni, o goleade o reti banche. La Corea è scesa n campo disposta benissimo senza mai dare troppe occasioni all’Uruguay che riescono solo a cogliere un palo con Valverde al 90mo minuto. Un Uruguay infarcito di vecchie glorie come Godin, Cavani, Caceres e Suarez non riesce ad avere la meglio sugli asiatici che portano a casa un punto probabilmente insperato.

PORTOGALLO-GHANA 3-2

Sempre nel gruppo H il Portogallo di Cristiano Ronaldo incontra il Ghana –

Gol annullato a CR7 al 32mo per una spinta del portoghese al difensore africano e ritmi abbastanza alti per tutta la partita. Ma il risultato si sblocca al 64mo per un rigore decretato dall’arbitro per atterramento in area di CR7, ed è proprio l’ex Juve, specialista assoluto nei calci di rigore che infila alla destra del portiere con una traiettoria testa e imparabile. CR7, unico giocatore al mondo ad aver segnato in tutti campionati del mondo.

Ma il Ghana non ci sta e pareggia a porta vuota al 72mo con Ayew raccogliendo un assist sporcato dalla sinistra.

Ma l Portogallo risponde subito al 77mo con Joao Felix che infila il portiere ghanese con un tocco sotto appena entrato in area sorprendendolo con un mezzo pallonetto. Ma non è finita, dopo due minuti è Leao a fare il terzo gol infilando l’estremo difensore sulla sua destra con un tiro a giro. Ma le emozioni non terminano mai perché al 90mo accorcia le distanze Bukari per il definitivo 3-2

BRASILE-SERBIA 2-0

Attesissimo l’esordio del Brasile nel gruppo G che ha affrontato la Serbia. Uno scontro anche un po’ tra juventini con Bremer, Alex Sandro e Danilo nel Brasile e Vlahovic nella Serbia.

La partita si sblocca al 62mo e il Brasile passa in vantaggio: dopo una meravigliosa azione ubriacante di Neymar che mette lo scompiglio in area serba, fa partire un tiro angolato che Milinkovic Savic respinge proprio sui piedi di Richarlison per il quale è un gioco da ragazzi infilare la palla in rete.

Ma lo spettacolo del calcio si concentra tutto al 73mo con la doppietta di Richarlison che resterà probabilmente negli annali del calcio. Una giravolta in area di rigore senza guardare la porta che si insacca alla destra dell’incolpevole Milinkovic Savic.

Una partita senza storia dominata dal Brasile in lungo e in largo e dando spettacolo a tutto tondo con una Serbia scomparsa troppo presto dal campo

