Elezioni Pomezia, il centrosinistra sceglie Eleonora Napolitano come candidata Sindaco per le elezioni del 14-15 maggio 2023

Il tavolo di coalizione delle forze progressiste formato da Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, dalle liste “Pomezia in Testa” e “Pomezia sul serio” supportata da Pomezia in Azione, ha individuato in Eleonora Napolitano la figura del candidato Sindaco per le elezioni del 14-15 maggio 2023.

Dopo un lungo e intenso confronto programmatico, che ha consentito di individuare le forze civiche e politiche protagoniste del progetto e le priorità per la nostra città, ci mettiamo a lavoro per presentare una proposta di novità e cambiamento per Pomezia.

Eleonora Napolitano, laureata e impiegata presso la Rete Garr, è da sempre impegnata nel sociale e nella cultura, attrice e promotrice di laboratori teatrali.

Siamo vicini alla partenza della campagna elettorale e il nostro appello va in queste ore a tutte le forze progressiste per unire gli sforzi e costruire una forte alleanza per la nostra città.