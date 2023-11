EICMA 2023: presentata la Lambretta elettrica

(Adnkronos) – Si tratta di un nuovo modello, destinato ad una prossima produzione, si contraddistingue per il suo stile, che sposa il passato e chiama il futuro, sempre nel più assoluto e coerente rispetto delle inconfondibili forme tipiche del marchio della Lambretta.

Nella piena tradizione Lambretta, Elettra garantisce prestazioni globali di riferimento, a partire dalla sua velocità massima di circa 110 km/h, grazie ad una potenza continua e di picco rispettivamente di 4 kW ed 11 kW, ed una coppia di 258 Nm. La Elettra è dotata di 3 diverse possibilità di adeguare la propria marcia alle necessità della mobilità del momento, Eco – Ride – Sport, Elettra assicura un’autonomia di percorrenza molto rassicurante, che varia dai 127 km (a velocità costante di 40 km/h) sino agli oltre 60 km (velocità costante di 80 km/h). Tutta la scocca posteriore si alza al tocco di un telecomando per dare pratico accesso al vano che ospita la batteria, per un service ottimale. La stessa scocca prevede un vano portacasco o portaoggetti. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

