“Ecco chi è il vero amore di Gemma Galgani”: bomba su Uomini e Donne

Gemma Galgani nella bufera: l’ex della dama del trono over di Uomini e Donne svela chi è il suo vero amore.

Intervistato da Lollo Magazine, l’ex cavaliere ha lanciato una serie di bordate contro la Galgani. “Pensavo fosse una donna elegante e sincera, ma si è rivelata tutt’altro! Il suo amore più grande è per la sedia che occupa da ormai 15 anni!”.

“Inizialmente sono stato spinto a corteggiare Gemma Galgani perché vedevo in lei una donna vera,- ha dichiarato Valerio – elegante, di classe e sincera. Queste qualità che avevo ravvisato in lei mi attraevano tantissimo, se non fosse per il fatto che la conoscenza mi ha poi fatto capire che nessuna di queste appartenesse davvero a lei, suscitando in me una forte delusione. Approfitto anzi per ringraziare di vero cuore Maria De Filippi per avermi concesso di vivere questa bellissima esperienza e tutti i membri della sua redazione, in particolar modo Davide. Sono tutte persone estremamente gentili e professionali”.