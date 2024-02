DZ Bank fa un salto nel Web3

(Adnkronos) – Il rilancio del settore fintech passa per la restaurazione del clima di fiducia che ne aveva favorito l’ascesa. È in questo solco che si inserisce l’ultima iniziativa della tedesca DZ Bank, che ha annunciato di recente il lancio di una piattaforma per il trading di valuta digitale. L’istituto di credito, forte del suo radicamento territoriale, è pronto ad avviare un progetto pilota fin da subito, puntando a un suo ampliamento qualora fosse accolto con favore dai risparmiatori e dagli investitori. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

