Due operai intrappolati in bilico in centro logistico Brianza, uno perde una mano

(Adnkronos) – Incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 11.30 presso un centro logistico di Basiano, in Brianza. Due operai, un italiano e un egiziano, sono rimasti intrappolati all'interno di un bilico mentre tentavano di sganciare un carrello elevatore. Ad avere la peggio l'operaio italiano a cui sono state amputate le parti di una mano. Meno gravi le condizioni dell'altro lavoratore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Gorgonzola chiamati a mettere in sicurezza l'area interessata. Presente anche la polizia locale di Basiano e l'Ats a cui spetterà il compito di chiarire le cause dell'incidente. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)