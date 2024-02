Due gemelli trovati morti in auto, orrore in autostrada

(Adnkronos) – Due gemelli di 3 anni trovati morti in un auto parcheggiata, una donna gravemente ferita saltando da un cavalcavia. E' la scena descritta dalla Abc e avvenuta sull'Interstatale 95 a Miami, in Florida. La polizia della contea di Miami-Dade è intervenuta dopo una serie di chiamate a 911 verso le 2 del mattino. Le telefonate segnalavano la presenza di un bimbo e una bimba sul sedile posteriore di un'auto ferma in uno dei punti più trafficati dell'I-95. Alcuni automobilisti hanno inutilmente provato a rianimare i bambini, dichiarati morti all'arrivo in ospedale. La causa del decesso non è stata resa nota. Una donna è rimasta gravemente ferita dopo esser saltata da un cavalcavia all'arrivo degli agenti ed è in condizioni critiche: non è chiara la relazione tra la donna e i bambini. "I nostri investigatori stanno cercando di ricostruire il tragico incidente", le parole del detective Andre Martin. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

