Dal 6 al 18 dicembre il palcoscenico del Teatro de’ Servi accoglie DUE COME NOI, la nuova brillante commedia dell’ormai inossidabile duo composto da Daniele Trombetti e Daniele Locci, questa volta chiamati a vestire i panni di due fratelli, molto diversi tra loro, alla morte della madre sono costretti a condividere lo stesso appartamento. Qualcosa d’inaspettato e magico li farà riavvicinare.

Una commedia brillante e grottesca, che in una Roma di periferia, permetterà al pubblico d’intraprendere un viaggio nei sentimenti e nella comunicazione, non facile, di mondi apparentemente inconciliabili. Una storia di amore fraterno, voglia di riscatto e di riscoperta dell’altro. Tra risate, balletti e lacrime ci inoltreremo nell’abisso dei rapporti familiari per riemergere con la consapevolezza che, nel confronto, non sempre pacifico e lineare, risiede il segreto per conoscere l’altro e in tal modo se stessi. È negli affetti che si nasconde la chiave della realizzazione personale e la capacità d’interagire nel mondo in maniera positiva e costruttiva.

2 come noi. 2 come tutti.

Orario spettacoli

da martedì a venerdì ore 21 / sabato ore 17.30 e ore 21 / domenica ore 17.30

Biglietti

24€

