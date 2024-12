Dove vive Mauro Corona, la casa immersa nel verde piena di cimeli originali

Mauro Corona, scrittore, scultore e alpinista, vive a Erto, un borgo montano che ha plasmato la sua arte e filosofia di vita. Scopri il suo legame unico con la natura e le tradizioni.

In un angolo remoto d’Italia, dove la natura selvaggia incontra le tradizioni secolari, si nasconde un luogo speciale: Erto. Questo borgo incastonato tra le Dolomiti e le Alpi Carniche è molto più di un semplice paese; è un rifugio di pace, un archivio di memorie e una fonte inesauribile di ispirazione. È qui che Mauro Corona, figura poliedrica della cultura italiana, ha scelto di vivere e creare.

Scrittore, scultore e alpinista, Mauro Corona ha intrecciato la sua vita con quella delle montagne che lo circondano, trasformandole in muse silenziose per le sue opere. Ogni angolo di Erto riflette il suo spirito: un intreccio di forza e fragilità, di semplicità e profondità. Ma cosa rende questo luogo e la vita di Mauro Corona così affascinanti? Addentriamoci nella storia per scoprire come le radici montane si intrecciano con l’animo di un uomo che ha fatto della quiete e della connessione con la natura i pilastri della sua esistenza.

Mauro Corona la sua casa ad Erto: un santuario tra le montagne

In un piccolo paese lontano da tutto, dove le montagne si ergono maestose a custodia di antiche storie e tradizioni, vive Mauro Corona. Scrittore, alpinista, scultore e opinionista televisivo: un uomo dalle mille sfaccettature che ha trovato nella quiete della Valcellina il suo rifugio ideale. Erto, questo il nome del borgo che conta poco più di 350 anime, è diventato per Corona non solo una casa ma un vero e proprio santuario personale.

La vita di Mauro Corona è stata segnata da avventure estreme e passioni brucianti. Le sue giornate trascorrono tra la scrittura di nuove pagine – racconti intrisi della natura selvaggia che lo circonda – e la creazione di sculture in legno, arte nella quale eccelle con una maestria rara. Il suo studio, spesso visibile durante i collegamenti televisivi con Bianca Berlinguer nel programma “È sempre Cartabianca”, rivela un ambiente essenziale dove ogni oggetto racconta una storia.

Erto si trova in Friuli-Venezia Giulia ed è immerso in uno scenario naturale mozzafiato: le Alpi Carniche da una parte e le Dolomiti dall’altra fanno da cornice a questo piccolo centro abitato. La tragedia del Vajont del 1963 ha segnato profondamente la comunità locale; tuttavia, gli abitanti hanno saputo mantenere vivo lo spirito del luogo, facendo tesoro delle proprie radici culturali.

Corona non nasconde il suo amore incondizionato per questa terra. La sua decisione di vivere lontano dai clamori della città rispecchia un bisogno quasi viscerale di connessione con la natura e i suoi ritmi ancestrali. La lingua parlata ad Erto è testimone dell’unicità culturale del posto: un dialetto che mescola elementi friulani e ladini, espressione autentica dell’identità locale.

Il legame tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer rappresenta uno degli aspetti più affascinanti della sua vita pubblica. L’affetto reciproco traspare chiaramente nei loro scambi televisivi; “Bianchina”, come lui affettuosamente la chiama, sembra essere diventata parte integrante dell’universo coronaiano.

Nonostante le sue numerose attività professionali – dalla letteratura all’alpinismo fino alla televisione – Mauro Corona rimane fedele alla sua essenza più autentica: quella di uomo delle montagne. Le cime aguzze che dominano il paesaggio intorno ad Erto sono per lui fonte continua d’ispirazione; sono lì a ricordargli ogni giorno perché ha scelto quel luogo come dimora per sé stesso e per le sue passioni indomabili.