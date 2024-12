Dove vive Iva Zanicchi: la casa di lusso immersa nel verde, un vero sogno

Dove vive Iva Zanicchi? la cantante vive nella casa di lusso immersa nel verde che ha costruito con il compagno Fausto, un vero sogno

Iva Zanicchi, icona indiscussa della musica italiana e volto noto della televisione, torna a calcare il palco del Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Voglio amarti“, aggiungendo un nuovo capitolo alla sua lunga e fruttuosa carriera. Mentre il pubblico attende con ansia di vederla esibirsi nella manifestazione canora più seguita d’Italia, molti si chiedono come sia la vita quotidiana della cantante lontano dai riflettori. In particolare, dove abita Iva Zanicchi ha suscitato curiosità e ammirazione.

La cantante emiliano-romagnola ha scelto come dimora una splendida villa in Brianza, Lombardia, dove ha vissuto insieme al compagno Fausto Pinna fino alla sua recente scomparsa, e dove oggi ancora vive da sola. La loro casa è un vero e proprio angolo di paradiso immerso nel verde, che riflette lo stile di vita e le passioni della coppia.

La casa di Iva e dell’amato compagno Fausto

La villa si estende su più livelli ed è circondata da un vasto giardino curatissimo che Iva ama accudire personalmente. Questo spazio verde non solo offre una vista mozzafiato ma rappresenta anche un’oasi di pace dove la cantante può rilassarsi e dedicarsi ai suoi hobby lontano dagli impegni professionali.

Entrando nella casa si viene subito accolti da ambienti spaziosi e luminosi grazie alle grandi vetrate che permettono alla luce naturale di illuminare ogni angolo. Una terrazza con patio funge da perfetto collegamento tra gli interni eleganti dell’abitazione e il rigoglioso giardino esterno.

Il salone principale è dominato da un pianoforte a coda che testimonia la passione per la musica dell’artista; intorno ad esso sono disposti divani damaschati in rosso e oro oltre a mobili antichi che conferiscono all’ambiente un’atmosfera ricca ed elegante. Un altro salotto presenta invece uno stile più moderno ed accogliente con divani bianchi dove probabilmente Iva trascorre momenti più informali in famiglia o con gli amici.

La cucina rivela il cuore rustico della villa: arredata con mobili in legno massiccio evoca le tradizioni culinarie italiane tanto care alla cantante. Qui Iva ama preparare piatti tipici del territorio per sé stessa e per i suoi ospiti, dimostrando non solo le sue doti canore ma anche quelle culinarie.

Le maioliche bianche e blu decorano le pareti della cucina aggiungendo un tocco di colore che ben si abbina agli accessori variamente assortiti presenti nell’ambiente. Opere d’arte alle pareti completano l’estetica calda ed accogliente dell’interno rendendo evidente come ogni dettaglio sia stato scelto con cura per riflettere i gusti personali dei proprietari.

Attraversando i vari ambienti della casa è impossibile non notare come ogni spazio sia stato pensato per offrire comfort ed eleganza allo stesso tempo; dalla sala da pranzo dove Iva giocava a carte col compagno fino agli angoli nascosti del giardino ideali per momenti di lettura o meditazione all’aperto.

Scoprire dove abita Iva Zanicchi ci permette non solo di apprezzarne lo stile personale ma anche di comprendere meglio la personalità poliedrica dell’artista: una donna legata alle proprie radici ma sempre aperta al mondo esterno attraverso le sue molteplici espressioni artistiche.