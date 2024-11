Dove vive Carlo Verdone, casa da sogno nella sua Roma

Dove vive l’attore e registra, nonché scrittore, Carlo Verdone: una casa da sogno nella sua città natale, e amatissima, Roma.

Carlo Verdone, celebre attore e regista italiano, ha recentemente festeggiato il suo settantesimo compleanno. L’intera nazione lo ha omaggiato, ripercorrendo i momenti salienti di una carriera straordinaria che lo ha visto protagonista nel mondo del cinema, della comicità e del teatro.

Nonostante non aspirasse inizialmente a lavorare nel settore dello spettacolo, l’influenza del padre, critico e docente di cinematografia, lo ha portato a sviluppare una passione che si è trasformata in una carriera ricca di successi.

Dove vive Carlo Verdone

Nonostante la sua fama, Carlo Verdone è sempre stato un personaggio estremamente riservato riguardo alla sua vita privata. Questo aspetto si riflette anche nella gestione della sua abitazione: nonostante l’interesse dei media e dei fan, le porte della sua casa non sono mai state aperte alle telecamere. Tuttavia, alcuni dettagli sono trapelati nel corso degli anni.

Verdone risiede in un magnifico attico situato nel quartiere Monteverde di Roma. Questa dimora offre una vista mozzafiato sulla capitale italiana: dal suo terrazzo è possibile ammirare il Gianicolo, Palazzo Farnese, Ponte Sisto e molti altri luoghi simbolici della città eterna. L’attore può persino scorgere la “casa sopra i portici”, dove è nato e cresciuto nel rione Regola, un dettaglio che lo stesso Verdone ha raccontato nel suo primo libro.

Sebbene Carlo Verdone mantenga un velo di mistero sulla sua residenza privata, nessuna telecamera è mai riuscita ad accedere al suo interno, alcuni particolari hanno suscitato grande curiosità tra i suoi ammiratori. Tra questi spicca un elemento d’arte molto particolare: una scultura rappresentante il busto dell’imperatore Nerone.

Quest’opera d’arte è stata mostrata da Verdone in un video pubblicato sui social network durante i festeggiamenti per la vittoria della squadra AS Roma contro il Barcellona per 3 a 0 nei quarti di finale della Champions League 2018. Con umorismo tipicamente verdoniano l’attore commentava: “Anche lui non ci credeva”. Questo aneddoto rivela non solo il legame profondo tra Verdone e la sua città ma anche il suo amore per l’AS Roma.

La casa di Carlo Verdone a Monteverde rimane uno dei tanti tesori nascosti nella capitale italiana. Sebbene siano pochi i dettagli disponibili al pubblico riguardanti l’interno dell’abitazione dell’amata icona cinematografica italiana, ciò contribuisce ad alimentare ulteriormente il fascino misterioso che circonda sia l’uomo sia l’artista.